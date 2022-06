Qual è stata l’auto più venduta al mondo nel 2021? Ebbene, se fosse necessaria un’ulteriore prova del fatto che Toyota domina il mercato automobilistico mondiale, eccone un’altra, oltre ai risultati annuali relativi ai volumi lordi di ciascun gruppo.

Nel corso dei decenni, il colosso giapponese ha saputo adattarsi ai vincoli di mercati molto specifici. L’Europa, ma anche gli Stati Uniti con un’offerta dedicata a berline, SUV e persino un pick-up, la Tundra, che ottiene buone vendite nel segmento con l’indistruttibile Hilux.

E poi c’è la Cina, dove Toyota è ben lontana dal raggiungere cifre ridicole in un mercato in cui la popolazione non è la più esperta.

In breve, Toyota è oggi un modello di successo, ma non è sola. Gli altri marchi asiatici hanno saputo diversificare i loro prodotti e le loro attività per non puntare tutto sullo stesso paniere. È quindi logico che la maggior parte delle auto più vendute al mondo siano giapponesi.

L’auto più venduta al mondo nel 2021 è un SUV

Per molto tempo, la Toyota Corolla è stata l’auto più venduta al mondo.

La berlina è l’esempio di ciò che può determinare un successo mondiale (o un grande fallimento). Ha uno stile piuttosto saggio, proporzioni molto classiche, interni non originali e motori a benzina generalmente robusti. Un’auto relativamente “polivalente” che ha la capacità di piacere in diversi continenti. Questa è la ricetta per la Corolla… che non è più l’auto più popolare del mondo!

La berlina è stata rubata dalla ribalta da un altro prodotto del catalogo Toyota, un SUV: il RAV4.

È la prima volta nella storia che questo stile di carrozzeria è in cima alla classifica! Ma è anche un anno molto disturbato dalle varie crisi…

Nella Top 10, al di là dell’onnipresenza dei marchi giapponesi e della totale assenza di quelli europei (anche la Volkswagen Golf non è inclusa), si noti che fa il suo ingresso un’auto elettrica. Le buone prestazioni della Tesla Model 3 le permettono di essere tra i dieci modelli più venduti al mondo. Si tratta di un risultato notevole, anche se il 2022 potrebbe chiaramente cambiare la situazione con la Model Y e le tensioni sulla produzione in Cina.

La classifica delle auto più vendute al mondo (2021)