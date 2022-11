Ecco alcune opzioni preziose a cui non dovreste assolutamente rinunciare.

Quali sono i migliori monovolume del 2022? Ve lo sveliamo con la nostra classifica, in modo da consigliarvi al meglio per un ipotetico acquisto.

I migliori monovolume del 2022: la classifica

La Dacia Dokker

È arrivata nel 2012 e fin dall’inizio si è posizionata come outsider d’elezione.

Perché? Perché il prezzo è perfetto! Fedele allo spirito del marchio: offrire tanto per molto meno. La Dokker è una versione accorciata e leggermente ridisegnata della monovolume Lodgy (ma senza la possibilità di avere 7 posti). Alla fine è quasi più attraente. Meno curata in termini di finitura (sì, è ancora possibile), emana uno spirito utilitaristico ma il suo rapporto prezzo/volume è imbattibile.

La presentazione è semplice, l’equipaggiamento corretto, senza gadget, ma l’essenziale è presente.

Questo è ciò che chiamiamo perfezione.

Il Ford Tourneo Connect

La prima generazione del Connect non era facile da vedere, il che rendeva difficile la vendita ai clienti privati nella sua versione “Tourneo”. Tuttavia, non mancava di qualità, con un bel telaio e un eccellente volume di carico. Con un’affidabilità difficilmente contestabile, è stata una scelta eccellente ed economica.

Il Fiat Doblo

Se il Doblo fa parte della nostra selezione, e anche se è ormai un po’ datato, è perché se lo merita, a differenza della prima generazione, che non se lo meritava. Che si tratti di un restyling o meno, non era proprio all’altezza, come la prima generazione di Renault Kangoo. Ma il prodotto è migliorato con il tempo.

Combo Tour

L’Opel Combo, noto come Combo Tour nella sua versione civile, è l’auto giocattolo di Opel.

Ma deve la sua presenza a una partnership con Fiat. In effetti, se la si confronta con la foto qui sopra, si capisce che si tratta semplicemente di una Fiat Doblo rimarchiata. Ha tutti i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano.

Un volume di carico record, lo stesso della Fiat, da 790 a 3.200 litri, molto più che per i già talentuosi concorrenti. Ma anche un piacere di guida soddisfacente, motori abbastanza potenti da guidare anche a pieno carico e un equipaggiamento decente.

Gli altri migliori monovolume