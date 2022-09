Le migliori decappottabili di seconda mano: la classifica

Siete alla ricerca di una decappottabile ma non volete spendere tutti i vostri risparmi? Ecco alcuni modelli che potrebbero interessarvi.

Che vi piacciano le auto italiane o tedesche o che vogliate optare per un modello locale, ecco una breve selezione di migliori decappottabili di seconda mano da non perdere.

Le migliori decappottabili di seconda mano

Alfa Romeo Spider (1995-2005)

Si tratta di una splendida creatura italiana con una linea firmata da Pininfarina e una plancia (dall’annata 1999 in poi) piena di fascino grazie ai suoi piccoli contatori.

Audi TT Roadster (1999-2006)

Adorata per il suo design spettacolare quando uscì nel 1998, la prima generazione di TT è altrettanto desiderabile quando si toglie la capote un anno dopo. Mentre l’auto perde i piccoli sedili posteriori della coupé, la roadster guadagna due superbi cerchi in alluminio per garantire lo spettacolo a capote abbassata.

BMW Serie 1 Cabrio (2008-2014)

Ci sono auto che si sognano e auto che si possono permettere. Tuttavia, la scelta si sta chiaramente ampliando sul mercato dell’usato e la Serie 1 ne è un buon esempio. Non proprio alla portata di tutti quando è stata lanciata alla fine degli anni 2000, con un prezzo minimo di oltre 32.000 euro (118i 143 CV), la cabriolet di Monaco di Baviera si può trovare oggi a un prezzo circa tre volte inferiore negli annunci.

Vale la pena provarla perché, con la sua trazione posteriore e la capote in tela che può essere ritirata in 22 secondi, anche durante la guida (sotto i 50 km/h), questa cabriolet permette di unire piacere e ragione.

Fiat Barchetta (1995-2005)

Se oggi gli appassionati di piccole roadster hanno a disposizione solo la Mazda MX-5, non è sempre stato così. A metà degli anni Novanta, molti costruttori sono tornati nel settore, tra cui Fiat con la sua Barchetta. Con il suo vestito, che fa un bel richiamo alla carrozzeria degli anni ’60, e i suoi prezzi contenuti negli annunci, la roadster transalpina ha di che sedurre più di un esteta, soprattutto perché offre prestazioni tutt’altro che scarse.

Mazda MX-5 (2006-2015)

È ancora necessario introdurlo? Dal 1991, la Mazda MX-5 è l’epitome dell’auto di piacere ragionevole, un classico che non può mancare nel vostro garage. Commercializzata tra il 2006 e il 2015, la terza generazione (NC) non rompe la tradizione anche se vengono aggiunti gli standard di omologazione e le dotazioni di comfort/sicurezza, rendendola la più pesante della serie. Con poco più di una tonnellata, non c’è motivo di lamentarsi, soprattutto perché la NC a trazione posteriore è un giocattolo da guidare.

Se il 2.0 da 160 CV (più melodioso dopo il restyling) è indubbiamente più potente e dotato di ESP di serie, il 1.8 da 126 CV di base offre già più che sufficienti soddisfazioni, a patto che siate ben equipaggiati e… attenti alla vostra fame di petrolio.