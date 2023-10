Andrew Tate è un famoso kickboxer ed influencer statunitense con cittadinanza britannica salito alla ribalta per una campagna di deplatform dove pubblicava contenuti non adatti ai social network e per questo motivo è stato bannato dai principali, in questo articolo però non parleremo della sua vita privata ma dell’incredibile collezione di auto che possiede.

Quale auto guida Andrew Tate

E’ difficile dire quale delle oltre 30 auto guidi ora Andrew Tate dato che quando era sui social postava contenuti con auto diverse ogni giorno.

Basti pensare che il suo garage conta un Koenigsegg Jesko Attack dal valore di 3 milioni di dollari, una Bugatti Chiron che ha il medesimo valore, una Rimac Nevera che ha un prezzo di 2,2 milioni di dollari.

Senza dimenticare Ferrari con una 458 Italia e un 812 Superfast restando tra le italiane una Lamborghini Huracan EVO Spider.

Arrivando alle britanniche con due McLaren, la 720S con ben 4 unità e la 765LT, la Rolls-Royce Wraith e la Bentley Continental GT. Restando in Inghilterra ha diversi modelli di Aston Martin tra cui DBS Ultraleggera, DBS770, DB12 e due unità della limitatissima Valhalla disegnata da Adrian Newey.

E’ anche amante di vetture tedesche, ha infatti una BMW M5 Competition accreditata di oltre 900 cavalli, svariate Porsche tra cui GT3RS e GT4RS oltre a un a GT3 da 1100 cavalli ed una Carrera 4S 992.

La collezione dell’influencer ed ex sportivo è quindi molto varia con modelli di differenti nazioni europee a dimostrazione che la sua passione per le auto travalica i confini geografici apprezzando l’arte su ruote che i marchi sportivi e di lusso sanno regalare.

La stima del garage è multimilionaria e rende Tate uno dei più ricchi collezionisti di auto in circolazione.

