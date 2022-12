Vorreste acquistare un'auto ibrida ma non sapete se ne valga la pena? Vi spieghiamo perché non dovreste farlo.

Quando non conviene comprare un’auto ibrida? Se siete tentati di cambiare auto e di acquistarne una ibrida, sappiate che è necessario valutare alcuni fattori estremamente importanti. Come per qualsiasi auto, anche le ibride hanno i loro pro e contro da valutare con attenzione.

Vi spieghiamo tutto ciò che dovreste assolutamente sapere in merito.

Quando non conviene comprare un’auto ibrida?

Prendiamo come esempio le ibride elettriche. Bisogna conoscere i suoi pro e contro prima di valutarne l’acquisto, in modo da essere pienamente consapevoli del prodotto che riceverete. Vediamo prima gli svantaggi.

Meno spazio nel bagagliaio

Se avete bisogno di molto spazio, sappiate che le ibride elettriche non godono di un bagagliaio particolarmente ampio.

Ciò accade in quanto le batterie sono pesanti e generalmente si trovano nella parte posteriore inferiore dell’auto.

Costi di manutenzione aggiuntivi

La manutenzione potrebbe essere particolarmente costosa, dato che in questo caso dovrete prendervi cura di ben due sistemi di prouplsione.

Usura delle celle della batteria

Generalmente i pacchi batteria sono garantiti per almeno otto anni, ma l’usura con il tempo è purtroppo inevitabile. Ciò significa che il motore a benzina potrebbe funzionare un po’ più spesso rispetto all’inizio. Non abbiate timore, però: queste problematiche possono verificarsi in caso di guasti gravi, decisamente rari.

Necessità di professionisti

In caso di incidenti o emergenze, è necessario che siano presenti operatori professionisti che conoscano i pericoli dell’hardware.

Il costo

Esistono ibride elettriche economiche, ma generalmente il loro costo è abbastanza elevato. Proprio per questo motivo, attualmente, non ne vediamo così tante in giro.

Prestazioni carenti fuori città

In città danno il loro meglio, ma al di fuori non sfruttano il loro potenziale come dovrebbero. Questo avviene perché i motori a benzina devono sostenere il peso della batteria e del motore elettrico, andando quindi a impattare sulla prestazione. Insomma, bisogna valutare attentamente tutti questi fattori.

