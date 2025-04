Le prove speciali del Rally Isole Canarie 2025

Il Rally Isole Canarie 2025 si avvia verso la sua conclusione con una giornata ricca di emozioni e sfide. Le ultime prove speciali, che si svolgeranno su un percorso affascinante, includono due tratti da ripetere due volte, intervallati da una breve prova spettacolo di 1,5 km all’interno del Gran Karting Club. Questa prova spettacolo, Costa Canaria, promette di intrattenere il pubblico e di mettere alla prova le abilità dei piloti in un contesto più controllato.

Caratteristiche delle prove speciali

La prima prova, Agüimes – Santa Lucía, si distingue per i suoi lunghi rettilinei, che offrono opportunità di sorpasso, ma anche per i tratti stretti e tortuosi che richiedono una grande precisione nella guida. I piloti dovranno dimostrare abilità e strategia per affrontare al meglio questo percorso. La seconda prova, Maspalomas, è particolarmente impegnativa, con una discesa che metterà a dura prova i freni e la capacità di gestione della velocità. Qui, il momento giusto per frenare potrebbe essere cruciale per determinare il vincitore finale del rally.

Classifica e protagonisti del rally

La classifica generale del Rally Isole Canarie è attualmente dominata da Kalle Rovanpera e dalla sua squadra Toyota. Con i punti extra in palio nella giornata finale, Rovanpera ha l’opportunità di consolidare ulteriormente il suo vantaggio e di mettere in mostra la superiorità della sua vettura. La competizione è serrata, e ogni prova potrebbe riservare sorprese, rendendo questa giornata decisiva per il campionato. Gli appassionati di rally sono in attesa di vedere se Rovanpera riuscirà a mantenere il suo dominio o se ci saranno colpi di scena da parte degli avversari.