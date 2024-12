Un cambiamento strategico per Ram

Ram, il marchio americano di Stellantis specializzato in veicoli commerciali, ha recentemente rivisitato la sua strategia elettrica. Non si tratta di un vero e proprio dietrofront, ma piuttosto di un posticipo del lancio del suo prodotto di punta elettrico, il Ram 1500 REV, a favore del nuovo Ramcharger, un pick-up con autonomia estesa. Questa decisione è stata influenzata dall’interesse crescente dei clienti verso il Ramcharger e dalla necessità di mantenere un vantaggio competitivo nel settore dei veicoli elettrici.

Caratteristiche del Ram 1500 Ramcharger

Il Ram 1500 Ramcharger, previsto per essere disponibile per gli ordini nella prima metà del 2025, si distingue per un’autonomia impressionante di circa 1.110 km, grazie a un pacco batterie da 92 kWh. Questo modello è dotato di un generatore di bordo da 130 kW, che alimenta i moduli di azionamento elettrico anteriori e posteriori, con potenze rispettive di 250 kW e 238 kW. La ricarica bidirezionale consente al Ramcharger di ricaricare altri veicoli elettrici o di restituire energia alla rete, rendendolo un’opzione versatile per i proprietari di veicoli elettrici.

Prestazioni e capacità di traino

Le prestazioni del Ram 1500 Ramcharger sono notevoli: il veicolo accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi, grazie ai suoi 663 CV e oltre 834 Nm di coppia. Inoltre, il Ramcharger offre una capacità di traino di 6.350 kg, il che lo rende il migliore della sua categoria. Con un gancio di traino di “classe 5” e una capacità di carico utile massima di 1.133 kg, questo pick-up è progettato per affrontare anche i compiti più impegnativi, soddisfacendo le esigenze di chi cerca un veicolo robusto e performante.

Il futuro della produzione Ram

La produzione del Ram 1500, comprese le versioni elettrificate e con motore a combustione interna, continuerà a essere gestita presso l’impianto di assemblaggio di Sterling Heights, in Michigan. Questo stabilimento rappresenta il cuore della produzione Ram e garantirà che i nuovi modelli siano realizzati con la massima qualità e attenzione ai dettagli. Con l’arrivo del Ram 1500 Ramcharger, Stellantis dimostra il suo impegno verso l’innovazione e la sostenibilità nel settore automobilistico.