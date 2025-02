Introduzione alle roulotte e alla loro circolazione

Le roulotte, un tempo simbolo di libertà e avventura, hanno visto un rinnovato interesse negli ultimi anni. Questi veicoli, progettati per offrire un soggiorno confortevole durante i viaggi, sono regolati da specifiche normative in Italia. È fondamentale comprendere le regole che disciplinano la loro circolazione e sosta per evitare sanzioni e garantire la sicurezza stradale.

Definizione e classificazione delle roulotte

Secondo il Codice della Strada italiano, le roulotte rientrano nella categoria dei rimorchi, specificamente definiti come ‘caravan’. Questi veicoli sono progettati per essere utilizzati come alloggio solo quando sono fermi. A differenza dei camper, che sono veicoli autonomi dotati di motore, le roulotte necessitano di un veicolo trainante. La loro struttura comprende un telaio, un timone e generalmente due ruote, anche se i modelli più grandi possono avere quattro ruote.

Normative di circolazione e patente necessaria

Per guidare un’auto che traina una roulotte, è necessario possedere una patente di guida di categoria B. Tuttavia, ci sono limitazioni sul peso totale della combinazione auto + roulotte. Se il peso supera i 3.500 kg, è richiesta una patente di classe B96 o BE. Inoltre, i limiti di velocità per i veicoli che trainano roulotte sono più severi: 70 km/h fuori dai centri abitati e 80 km/h in autostrada. È importante che le roulotte indichino chiaramente la velocità massima consentita.

Regole sulla sosta delle roulotte

La sosta delle roulotte è soggetta a regole specifiche. È vietato parcheggiare una roulotte da sola sul suolo pubblico, poiché ciò può comportare sanzioni per occupazione abusiva. Tuttavia, è consentito parcheggiare l’auto con la roulotte, rispettando le delimitazioni degli stalli. È importante notare che la larghezza della roulotte può superare quella del veicolo trainante di 0,7 metri, il che richiede l’uso di specchi retrovisori supplementari. Inoltre, è severamente vietato stazionare all’interno della roulotte mentre è in movimento; è consentito solo quando il veicolo è parcheggiato e non crea condizioni di campeggio libero.