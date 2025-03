Un SUV versatile e ibrido

La Renault Captur ha saputo conquistare il mercato dei B-SUV grazie alla sua versatilità e alle opzioni di motorizzazione elettrificata. In particolare, la versione Techno E-Tech full hybrid da 145 CV si distingue per il suo equilibrio tra prestazioni e sostenibilità. Con l’attuale promozione Bonus E-Tech, Renault offre un’opportunità imperdibile per chi desidera un SUV compatto e ibrido a un prezzo vantaggioso.

Dettagli dell’offerta

La promozione è riservata ai modelli Renault con motorizzazione elettrica o ibrida. Per la Captur Techno E-Tech full hybrid 145 CV, il prezzo scontato è di 27.450 euro, rispetto ai 30.000 euro di listino. Il finanziamento prevede un anticipo di 6.850 euro e 36 rate mensili di 110,21 euro, con un TAN del 4,49% e un TAEG del 5,51%. Al termine del piano di finanziamento, è prevista una maxi rata finale di 19.800 euro, che consente di decidere se riscattare il veicolo o restituirlo.

Vantaggi e considerazioni

Questo finanziamento rende la Captur Techno E-Tech hybrid accessibile a un pubblico più ampio, grazie a rate mensili contenute e a un anticipo non eccessivo. Inoltre, il valore garantito futuro di 19.800 euro offre una certa flessibilità per gli automobilisti. Tuttavia, è importante considerare che la maxi rata finale rappresenta un costo significativo per chi desidera mantenere l’auto. Inoltre, il limite chilometrico di 30.000 km potrebbe risultare restrittivo per coloro che percorrono lunghe distanze. È fondamentale valutare attentamente le condizioni dell’offerta, poiché non è cumulabile con altre promozioni e non include eventuali servizi aggiuntivi.