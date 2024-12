Introduzione alla Renault Clio E-Tech Full Hybrid

La Renault Clio E-Tech Full Hybrid rappresenta un passo avanti significativo nel mondo della mobilità sostenibile. Con un design rinnovato e una tecnologia all’avanguardia, questo modello non solo offre prestazioni elevate, ma si propone anche come una soluzione accessibile grazie a un finanziamento con valore futuro garantito. Questa offerta, promossa da Mobilize Financial Services, è un’opportunità imperdibile per chi desidera entrare nel mondo delle auto ibride senza compromettere il proprio budget.

Dettagli dell’offerta di finanziamento

Il modello Renault Clio Techno E-Tech Full Hybrid da 145 CV ha un prezzo di listino di 22.680 euro, IVA inclusa. Per accedere a questa offerta, è richiesto un anticipo di 6.850 euro, seguito da 36 rate mensili di 98,09 euro. Il tasso di interesse applicato è del 6,99% (TAN), con un TAEG del 8,43%. Al termine del finanziamento, il cliente avrà la possibilità di saldare una maxi rata finale di 16.120 euro, che corrisponde al valore futuro garantito del veicolo. È importante notare che l’offerta prevede un limite chilometrico di 30.000 km, con un costo di 0,10 euro per ogni chilometro in eccesso.

Vantaggi e considerazioni sull’acquisto

Optare per la Renault Clio E-Tech significa scegliere un veicolo che unisce efficienza e tecnologia. La versione ibrida offre un’esperienza di guida fluida e reattiva, riducendo al contempo le emissioni di CO2. Tuttavia, è fondamentale considerare che l’assenza di servizi aggiuntivi inclusi nel finanziamento potrebbe comportare costi extra per il cliente. Inoltre, per coloro che percorrono lunghe distanze, il limite chilometrico potrebbe risultare restrittivo. Nonostante queste considerazioni, la Clio E-Tech si presenta come un’opzione valida per chi cerca un’auto moderna e sostenibile, con un finanziamento che garantisce tranquillità e sicurezza economica.

Conclusione

In sintesi, la Renault Clio E-Tech Full Hybrid si propone come una scelta intelligente per chi desidera un’auto ibrida accessibile e tecnologicamente avanzata. Grazie a un’offerta di finanziamento vantaggiosa, è possibile entrare nel mondo della mobilità sostenibile senza rinunciare a prestazioni e comfort. Con la Clio, Renault continua a dimostrare il suo impegno verso un futuro più verde e responsabile.