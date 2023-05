Dal momento che il capo di Renault dal 2020, Luca De Meo, ha ritenuto opportuno mantenere i nomi che più hanno segnato la storia della Losanga per rilanciare le vendite, l’Espace non poteva scomparire. Ma nemmeno lo stile di carrozzeria MPV poteva durare in un mondo in cui solo il SUV è il re per le famiglie.

Così l’Austral, allungata per ospitare 7 passeggeri, ha assunto lo stesso nome. E tanto peggio per coloro che sentono la mancanza dell’Espace di un tempo, che sentono la mancanza della leggendaria modularità delle prime quattro generazioni, dei sedili individuali che garantiscono un maggiore comfort a tutti gli occupanti o della capacità di carico ineguagliabile.

Le tribù – o le piccole famiglie che amano l’ampio bagagliaio, visto che l’Espace è disponibile anche a 5 posti – dovranno accontentarsi di questo SUV lungo 4,72 metri, sicuramente vivibile ma meno intelligente rispetto al passato.

Renault Espace 2023: foto, design, caratteristiche, motori, prestazioni

Detto questo, non tutto è perduto. Sulla base dell’Austral, il nuovo SUV familiare di Losange ha ancora molto da offrire. Possiamo già intuire i suoi punti di forza e di debolezza. Con un’interfaccia digitale reattiva e ben studiata come quella della Mégane E-Tech e della Austral, questa sesta generazione piacerà agli appassionati di tecnologia.

In compenso, in termini di dinamismo, sarà probabilmente tra le migliori, con la versione a 4 ruote sterzanti che raggiunge addirittura un’agilità inaspettata per un veicolo del genere. Questo era già successo con la generazione precedente, dotata di una tecnologia simile.

Più dinamica che confortevole, ecco come appare la nuova Espace, a meno che Renault non abbia un’arma segreta nella manica. Resta inoltre da vedere quanto sarà efficace il nuovo motore ibrido da 200 CV sotto il cofano di questa Espace più pesante dell’Australia.

