Renault Rafale: interni e caratteristiche del SUV coupé premium francese

Design, tecnologia, multimedialità, prestazioni previste, ecco un primo sguardo al Renault Rafale.

Il look del Renault Rafale: il SUV con il leone a forma di diamante

Il Renault Rafale, un SUV coupé di grandi dimensioni, è destinato a segnare il “ritorno di Renault alla fascia alta della gamma”. Il marchio vuole “lasciare il segno conferendogli una personalità molto forte e generosa”. Solo che sappiamo esattamente cosa state pensando. Il Rafale ha un aspetto molto familiare, e per una buona ragione.

Nato da un’idea di Gilles Vidal, il SUV ricorda… Bingo! Una Peugeot! Un frontale robusto, con un occhio acuto, sormontato da luci diurne a forma di boomerang invece che di zanne di leone. La punta del cofano sporge leggermente come una piccola visiera.

Bisogna ammettere che le ispirazioni ci sono. Fortunatamente, alcune sottigliezze aiutano il Rafale a distinguersi. A cominciare dalla griglia del radiatore a più strati, con diamanti in rilievo su sfondo blu per lo spirito alpino. Un look 3D ben riuscito!

A bordo: tecno ed eco-responsabile

A metà strada tra il Renault Rafale e la Peugeot Urus, questo SUV è un successo assoluto. È una sorta di evoluzione completa e premium della Renault Arkana, che al confronto risulta immediatamente (e ancor più) fragile. Il Rafale accoglie in un abitacolo dal forte spirito alpino. I sedili, appena ridisegnati, combinano l’Alcantara con il logo Alpine retroilluminato nei poggiatesta.

Non c’è pelle a bordo e gli inserti sono in vera ardesia o sughero. L’architettura dei sedili anteriori è familiare, con lo spazio e l’ergonomia delle recenti Austral e Mégane E-Tech. L’attenzione si concentra sulla fila posteriore, che è stata progettata per essere al tempo stesso lounge e confortevole. C’è molto spazio per le ginocchia e i sedili sono profondi, ma non troppo.

Una menzione speciale va allo spazio per la testa, massimizzato dall’adozione di un ampio tetto in vetro opacizzante, senza precedenti in nove segmenti.

In pratica, è possibile oscurare la metà anteriore, quella posteriore, entrambe le metà o rendere trasparente l’intero tetto. Un grande vantaggio (e un gadget molto piacevole da usare) in termini di luce regolabile. Con due passeggeri posteriori, c’è molto da divertirsi nel bracciolo centrale, che nasconde dei portabicchieri rivestiti da supporti girevoli.

Questi possono contenere uno smartphone o un tablet, in modo da poter guardare video o giocare in tutta comodità. Il sedile del passeggero centrale è abbastanza comodo a prima vista, ma non è il caso di essere troppo alti. Infine, le interfacce del Renault Rafale sono più avanzate che mai.

Il Renault Rafale mostra una miniatura realistica (configurazione) dell’auto in ogni pagina in cui viene visualizzato. Il sistema Open R è più fluido, più connesso e più intuitivo, grazie ai comandi vocali e a un’interfaccia adattiva.

Renault Rafale: da E-Tech Full Hybrid a 300 CV 4×4

Il Renault Rafale è basato sulla piattaforma CMF-CD sviluppata dall’Alleanza Renault-Nissan e monta un motore E-Tech full hybrid da 200 CV. Un motore 3 cilindri 1.2 turbo benzina da 130 CV / 205 Nm e due motori elettrici. Uno principale da 50 kW / 205 Nm e uno secondario da 25 kW, destinato principalmente all’avviamento del motore a combustione interna.

Renault ha anche annunciato la realizzazione di una versione E-Tech 4×4 da 300 CV ad alte prestazioni. L’aggiunta di un motore elettrico all’asse posteriore trasformerà il SUV coupé in un veicolo a trazione integrale. La trazione integrale direzionale con 4CONTROL Advanced consentirà 35° alle ruote anteriori e 5° alle ruote posteriori.

In questo modo l’auto avrà il raggio di sterzata di una Clio, ovvero 10,4 m! I miglioramenti al telaio includono carreggiate più larghe di 20 mm e un passo di 2,74 m. E non dimentichiamo il bagagliaio, con il suo pratico design “cubico” e una capacità di 530 litri.

