Nuova Renault Espace: caratteristiche, design, dimensioni

Non è certo la più attesa tra le novità Renault del 2023, ma la sesta generazione della Renault Espace resta un evento importante per la Losanga… e per tutti coloro che aspettavano una vettura familiare che sostituisse la Renault Espace ‘5’, scomparsa pochi mesi fa, mentre la Grand Scénic non resterà in circolazione a lungo.

Strettamente derivata dalla Renault Austral, lanciata di recente, la nuova Renault Espace non è più l’auto che piaceva alle famiglie tra il 1984 e il 2015.

Nuova Renault Espace: caratteristiche, design, motori, prestazioni

La Renault Espace non è più una monovolume

Renault ha partecipato alla resistenza con la Renault Espace ‘5’ (2014) che si è trovata a cavallo tra i due mondi, prima di cedere con questa nuova generazione. Non è un insulto alla Renault Espace “6” sottolineare che è solo una Renault Austral allungata, ma quella che è stata la migliore monovolume per quasi quarant’anni ha decisamente cambiato faccia.

È un simbolo per questa carrozzeria che, pur non essendo la più sexy, è ancora la più pratica per le famiglie.

2,7 posti ma meno modularità

Se è cresciuta di 21 cm rispetto alla Austral ed è lunga 4,72 m, è perché la Renault Espace intende rimanere una vera auto familiare. Grazie a una terza fila di sedili nel bagagliaio, la Renault Espace rimane una 7 posti. La Grand Scénic può quindi ritirarsi tranquillamente. D’altra parte, non ci sono miracoli con i due sedili pieghevoli sul retro dell’auto, fissati al pavimento.

Due adulti possono infilarsi per qualche chilometro, ma presto si sentiranno stretti, perché le gambe non possono essere aperte. Se si vuole andare oltre, solo i bambini di età inferiore ai dieci anni potranno entrarvi. E dovrete fare a meno del bagagliaio, perché non rimane quasi nulla una volta aperti i sedili posteriori.

LEGGI ANCHE: