Il primo Renault Master ha avuto una carriera dal 1980 al 1997, seguito dal secondo, prima di passare al modello attuale nel 2010, che lascerà il catalogo, ma non il paesaggio, nel 2024.

I cacciatori di scoop, il cui raggio d’azione non si limita alle auto sportive carrozzate come l’Audi RS6 Avant, che vengono tracciate ai margini degli autodromi, l’hanno catturata questa volta durante un test in condizioni climatiche calde nell’Europa meridionale.

Per la cronaca, lo scorso gennaio l’hanno trovata durante una missione al freddo in Scandinavia. Due diversi prototipi sono stati avvistati sulle strade dell’Andalusia, in fase di test in condizioni climatiche molto calde.

Renault Master 2024: caratteristiche, design, motori

Come abbiamo detto, l’attuale Renault Master è stato lanciato nel 2010. Ha già subito due successivi restyling, nel 2014 e nel 2019. È tempo di una nuova generazione. Lo sviluppo di questa nuova generazione si basa sul principio dell’elettrificazione, che per la generazione attuale è stato introdotto solo in parte. Il nuovo modello offrirà quindi un’autonomia ancora maggiore, perché è stato ottimizzato a tale scopo.

Sebbene le versioni diesel saranno ancora disponibili, sarà inclusa anche la tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno. Tuttavia, le varie lunghezze e altezze della carrozzeria rimarranno invariate, così come le versioni con telaio cabinato, che potranno essere allestite su misura per il cliente da artigiani indipendenti. Il nuovo Renault Master sarà presentato ufficialmente nel 2024.

