Renault 5 E-Tech 2024: caratteristiche, design, interni

Spirito vintage o no? Come saranno gli interni della futura Renault 5 elettrica? Ecco alcune risposte.

Presentato il 14 gennaio 2021 nell’ambito della Renaulution, il prototipo Renault 5 è molto simile alle linee della futura R5 E-Tech Electric. Una versione di serie che sarà svelata nel quarto trimestre e che si aggiungerà alla gamma del costruttore nel 2024.

Dopo numerose apparizioni pubbliche, il prototipo Renault 5 ha mantenuto nascosti i suoi interni. Questo lascia dubbi sulla disposizione della plancia. Si tratterà di un’architettura a forma di “L”, come nel caso della Renault Mégane E-Tech Electric e del SUV Renault Austral? Gli interni saranno all’altezza degli esterni con una buona dose di nostalgia?

Renault 5 E-Tech 2024: caratteristiche, design, dimensioni, motore

Una disposizione in stile Classe A

Secondo le informazioni in nostro possesso, la Renault 5 non avrà una superficie digitale a forma di “L”. Questa soluzione rimarrà appannaggio dei segmenti superiori. La “piccola” auto elettrica della gamma avrà un doppio pannello leggermente curvo in fila. Alla maniera di una Mercedes Classe A o delle ultime creazioni BMW sulla scia della i4.

Un registro formale depurato senza strumentazione sotto la calotta, perfettamente in sintonia con la situazione attuale, che permetterà di mettere in evidenza lo spirito neo-retrò. Sotto forma di un rivestimento del cruscotto trattato con striature, una vera e propria firma all’epoca della Renault 5. Un motivo caratteristico che si è un po’ affievolito durante il restyling degli interni della R5 nel 1980.

Tuttavia, per non cedere al richiamo delle sirene del touchscreen, un’interfaccia specifica sarà riservata al climatizzatore. Per la cronaca, la R5 Prototype è un modello cosiddetto semi-cavo con sedili a forma di petalo, la cui parte superiore è visibile avvicinandosi il più possibile ai vetri oscurati senza poter aprire una porta, che per il momento non esiste.

LEGGI ANCHE: