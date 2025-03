Il presente e il futuro di Renault

Renault sta affrontando una trasformazione significativa nel suo approccio alla mobilità, puntando su un futuro sempre più elettrico e sostenibile. Con il lancio di modelli iconici come la Renault 5 e la Renault 4, insieme alla promessa di una nuova Twingo nel 2026, la casa automobilistica francese sta segnando un cambiamento epocale. La strategia di Renault si basa su powertrain a batterie, progettati su piattaforme dedicate, e stili che richiamano i bestseller del passato, mantenendo prezzi competitivi, come nel caso della Twingo, che si prevede costerà meno di 20.000 euro.

La tecnologia E-Tech Full Hybrid

Nonostante il focus sull’elettrico, Renault continua a investire nei motori termici, integrandoli con unità elettriche per creare powertrain ibridi. Questa tecnologia, nota come E-Tech Full Hybrid, consente di ridurre i consumi e di viaggiare in modalità elettrica per brevi tratti, senza la necessità di ricaricare frequentemente. Introdotta nel 2020 su modelli come Clio e Captur, questa tecnologia è ora disponibile su una vasta gamma di veicoli, tra cui Symbioz, Austral, Rafale, Arkana ed Espace, tutti dotati di motorizzazioni ibride avanzate.

Un sistema innovativo e versatile

Il sistema E-Tech Full Hybrid di Renault è caratterizzato da un’architettura in serie, in cui sia il motore elettrico che quello termico possono muovere le ruote. Questo sistema comprende tre propulsori: un motore termico (aspirato o turbo, a seconda del modello) e due motori elettrici. Uno dei motori elettrici è dedicato alla trazione, mentre l’altro funge da starter e generatore, recuperando energia durante le fasi di rilascio e frenata. Questo approccio innovativo consente di ottenere circa quindici combinazioni di funzionamento, garantendo un’esperienza di guida fluida e reattiva.

Performance e consumi

Le prestazioni dei veicoli ibridi di Renault sono notevoli. Ad esempio, la Renault Symbioz è equipaggiata con un motore aspirato da 1.6 litri che eroga 145 CV, mentre la Renault Rafale monta un motore turbo da 1.2 litri con 200 CV. Questa differenza di potenza si traduce in un comportamento su strada che è diventato sempre più fluido nel tempo. Inizialmente, il motore termico era più avvertibile, ma con l’evoluzione della tecnologia, il passaggio tra modalità elettrica e termica è diventato quasi impercettibile.

Efficienza nei consumi

Uno dei punti di forza del sistema E-Tech Hybrid è l’efficienza nei consumi. In ambito urbano, i veicoli Renault trascorrono circa l’80% del tempo in modalità elettrica, riducendo i consumi fino al 40%. Questo è un vantaggio significativo per gli automobilisti che cercano un’alternativa sostenibile senza compromettere le prestazioni. Con l’adozione di tecnologie ibride, Renault si posiziona come un leader nel settore della mobilità sostenibile, offrendo soluzioni innovative e accessibili per il futuro della mobilità.