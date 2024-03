Renault Symbioz: prezzo, interni, dimensioni e scheda tecnica

La casa francese Renault ha svelato il nome del nuovo suv che andrà ad ampliare la gamma che vede già molti veicoli di questo tipo disponibili per la clientela che sembra apprezzarne la qualità. In questo articolo ne scopriamo i maggiori dettagli.

Renault Symbioz: interni e dimensioni

Gli interni di Renault symbioz non sono ancora stati svelati dalle uniche foto ufficiali presenti sul web si evince la sua spaziosità. Molto probabilmente sarà dotato di 5 o 7 posti di conseguenza le famiglie non avranno problemi a stare comode.

Le dimensioni di Symbioz non sono state svelate integralmente, al momenti si sa che è lungo 4 metri e 41 molto probabilmente si posizionerà in mezzo tra Rafale e Australe diventando il suv medio nella gamma del brand francese.

Di sicuro maggiori dettagli arriveranno nelle prossime settimane così da capire cosa si cela dietro a quegli scatti buii che sono stati fatti per lanciare il modello.

Prezzo e scheda tecnica

Il prezzo di Symbioz non è stato comunicato di conseguenza è possibile fare solo una stima di quanto potrebbe venire a costare. Secondo noi è ipotizzabile un prezzo intorno ai 35.000 euro per questo modello di conseguenza a metà nella gamma delle auto in commercio per Renault.

Il motore che sarà adottato su Symbioz è l’ormai collaudato ibrido E-Tech da 145 cavalli presente su altre vetture del marchio. La potenza è poca per spingere la mole del veicolo che è di 1.500 kg.

Non si sa se arriveranno anche versioni elettriche o benzina ma di sicuro la casa francese svelerà ulteriori notizie su questo modello, la cui commercializzazione è prevista per la primavera quindi tra qualche mese sui mercati europei e quindi anche in Italia.