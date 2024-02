BYD ha commercializzato in Cina il crossover Yuan Up scopriamo come è fatto.

BYD è una casa automobilistica che sta creando una gamma ampia di vetture adatte ad un pubblico vario e che sono caratterizzate dalla motorizzazione elettrica e da uno stile che in un certo senso richiama a quello europeo. In questo articolo analizziamo la Yuan UP che in Europa potrebbe chiamarsi Atto 3.

LEGGI ANCHE: Patentino 50cc – età, costo e come funziona

BYD Yuan Up: prezzo e interni

BYD ha mostrato le prime immagini della Yuan Up ovvero il crossover compatto che si basa sulla piattaforma e-platform 3.0 esteticamente riprende il frontale già visto su un’altra auto cinese ovvero la Song L.

Gli interni non sono ancora stati svelati dalla casa automobilistica dato che hanno preferito mostrare solo l’aspetto esteriore della macchina. Molto probabilmente nei prossimi giorni si avranno le immagini anche di come è fatta internamente dato che verrà commercializzata in Cina a partire da Marzo.

Il prezzo per il mercato cinese se lo si converte in euro è di circa 13.000 euro. Una cifra che se dovesse essere confermata anche nel mercato italiano lo rende davvero appetibile per molte persone che sono alla ricerca di un veicolo elettrico comodo e spazioso.

LEGGI ANCHE: L’auto di Francesco Renga

Autonomia da 400 km

Analizzando i dati che sono stati concessi da BYD è stato possibile comprendere come la Yuang Up avrà un’autonomia massima di 400 km che è un valore nella media delle auto elettriche.

Di sicuro un’autonomia di questo tipo renderà necessaria una doppia ricarica per un viaggio lungo 800 km ma comunque non è male dato che ha dimostrato come questo aspetto sia migliorato.

Non resta che aspettare la configurazione per il mercato italiano e capire se i dati visti per il mercato cinese saranno confermati. Sulla data di debutto in Italia non sono ancora arrivate conferme anche se crediamo avverrà nel corso di quest’anno.