Renault Zoe: il calvario di un’azienda per un guasto alla batteria

Immagina di dover affrontare un guasto alla tua auto elettrica e di trovarti di fronte a una rete di assistenza inefficace. È quanto accaduto a Diego, un lettore che ha condiviso la sua esperienza con la Renault Zoe dell’azienda per cui lavora. Un messaggio di errore apparentemente semplice, “Sist. Elettrico da controllare”, ha dato il via a un vero e proprio calvario burocratico che si è protratto per oltre due mesi.

La vicenda inizia a metà aprile quando, dopo 20 giorni di attesa, l’auto viene finalmente portata in una concessionaria locale. Tuttavia, dopo altri 15 giorni, viene trasferita a un centro specializzato a Bologna per un intervento sulla batteria. L’auto rientra il 9 giugno ma il problema si ripresenta dopo soli 30 km.

Un percorso tortuoso tra concessionarie e assistenza clienti

La situazione diventa sempre più complessa quando la stessa concessionaria offre una nuova disponibilità per il controllo dopo altri 20 giorni. Diego decide allora di rivolgersi direttamente alla concessionaria presso cui ha acquistato il veicolo, distante più di 50 km, ma con tempi di assistenza più rapidi. Tuttavia, a una settimana dalla consegna, la diagnosi definitiva è ancora in attesa, poiché è stato richiesto l’intervento della casa madre.

Nel frattempo, non è possibile attivare un’auto sostitutiva finché non arriva il responso ufficiale della casa madre. Il problema è emerso il 15 aprile e, al 25 giugno l’azienda è ancora senza il suo veicolo, eccezion fatta per un breve periodo di 10 giorni durante il quale ha utilizzato un’auto a noleggio.

Le riflessioni di Diego sull’affidabilità delle auto elettriche

Diego riflette sull’affidabilità delle auto elettriche e sulla qualità della rete di assistenza. “Le auto elettriche si guastano poco, meno in media delle termiche”, afferma, ma quando si guastano, spesso ci si trova di fronte a tempi di ripristino troppo dilatati e interventi concentrati in pochi centri, con notevoli disagi per i clienti.

La vicenda solleva interrogativi importanti sul futuro della mobilità elettrica e sulla capacità delle case automobilistiche di garantire un servizio di assistenza efficiente. Diego valuta di chiedere la sostituzione del veicolo, ma difficilmente sceglierà nuovamente un modello Renault.

Questa esperienza sottolinea l’importanza di una rete di assistenza affidabile e tempestiva, soprattutto in un settore in rapida crescita come quello delle auto elettriche. È un monito per tutte le case automobilistiche a migliorare i propri servizi per garantire una mobilità sostenibile e senza stress.