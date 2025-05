Un’evoluzione nel mondo delle giacche da moto

La Rev’It! Sand 5 H2O rappresenta un passo avanti significativo nel settore delle giacche da moto, unendo tradizione e innovazione in un prodotto progettato per affrontare ogni condizione climatica. Con oltre 15 anni di esperienza alle spalle, questa giacca è il risultato di un attento lavoro di affinamento, dove ogni dettaglio è stato studiato per migliorare le prestazioni complessive. La Sand 5 H2O non è solo un capo tecnico, ma un vero e proprio compagno di avventure per i motociclisti di ogni livello.

Caratteristiche principali della giacca Sand 5 H2O

Una delle caratteristiche più interessanti della Sand 5 H2O è la sua versatilità. La giacca è dotata di una tasca posteriore inferiore predisposta per l’inserimento di una borsa per l’idratazione, completa di un passaggio tubo integrato, ideale per i lunghi viaggi. Inoltre, la giacca è equipaggiata con una membrana impermeabile rimovibile hydratex 3L, che offre una protezione efficace contro la pioggia, sia sopra che sotto lo strato esterno. Per garantire il massimo comfort anche nelle giornate più fredde, è presente una fodera termica removibile.

Sostenibilità e sicurezza

Un aspetto che distingue la Sand 5 H2O è l’impegno di Rev’It! verso la sostenibilità. Diverse componenti della giacca sono realizzate con materiali riciclati: il 67% del poliestere utilizzato per la parte esterna è riciclato, mentre la fodera interna e quella removibile contengono oltre il 30% di materiali riciclati. La fodera termica, addirittura, è composta al 100% da materiale riciclato. Questo non solo riduce l’impatto ambientale, ma offre anche ai motociclisti un prodotto di alta qualità e sicuro. La giacca è dotata di protezioni di livello 2 su gomiti e spalle, ed è predisposta per accogliere il paraschiena Seesoft di livello 2 e le protezioni di livello 1 sul petto.

Disponibilità e prezzi

La Rev’It! Sand 5 H2O è disponibile presso i rivenditori autorizzati e online in cinque diverse colorazioni: nero, sabbia-blu, grigio-grigio scuro, argento-blu e argento-antracite. Il prezzo di vendita è di 449,99 euro, un investimento che promette comfort, sicurezza e sostenibilità per ogni motociclista. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di Rev’It! e scoprire tutte le specifiche di questo straordinario prodotto.