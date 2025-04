Scopri come accedere ai contributi per l'installazione di colonnine di ricarica elettrica nel 2025.

Introduzione al bonus colonnine domestiche

Il bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici è una misura che ha suscitato grande interesse tra i cittadini italiani. Con la recente comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è ufficializzata la riapertura del bonus per il 2025, offrendo nuove opportunità per gli utenti domestici e i condomini. Questo incentivo è fondamentale per promuovere l’uso di veicoli elettrici e per contribuire alla transizione ecologica del nostro paese.

Dettagli del bonus e modalità di accesso

Il bonus colonnine consente di ottenere un contributo fino all’80% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di potenza standard, con un limite massimo di 1.500 euro per persona fisica. Per i condomini, il limite di spesa sale a 8.000 euro. È importante notare che il contributo è riservato a spese effettuate dal 1° gennaio 2024 e che ogni soggetto può presentare una sola domanda.

Scadenze e procedure per la richiesta

La piattaforma per la presentazione delle domande sarà aperta a partire dalle ore di martedì. Gli interessati dovranno accedere all’Area Personale di Invitalia utilizzando il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta d’identità elettronica (CIE). Dopo aver selezionato l’opzione per le colonnine domestiche, sarà possibile compilare il modulo elettronico. È fondamentale seguire la procedura guidata per garantire una corretta registrazione della domanda.

Requisiti e spese ammissibili

Le spese ammissibili includono l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica, che devono essere effettuate a regola d’arte e con pagamento tracciabile. Tuttavia, non sono ammissibili le spese per infrastrutture già installate prima della riapertura della piattaforma. È essenziale che le colonnine siano destinate a uso privato e non siano accessibili al pubblico, anche nei condomini.

Conclusioni e ulteriori informazioni

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare la sezione dedicata al bonus colonnine domestiche sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questo incentivo rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile, incoraggiando l’adozione di veicoli elettrici e la creazione di una rete di ricarica adeguata in tutto il paese.