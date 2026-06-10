Ricarica ultra-veloce BYD: il futuro delle auto elettriche è già qui

La rivoluzione della mobilità elettrica passa per la Germania, dove BYD ha inaugurato le prime colonnine Flash Charging da 1.500 kW. Questo innovativo sistema di ricarica ultra-veloce permette di fare il pieno di energia a un’auto elettrica in meno di 10 minutiun traguardo che promette di cambiare radicalmente l’esperienza di guida con veicoli a zero emissioni.

L’installazione delle nuove colonnine in Germania è solo l’inizio di un piano ambizioso che prevede l’istallazione di 6.000 punti di ricarica in tutto il mondo entro fine 2026con un focus particolare sull’Europadove ne saranno installati 3.000. In Cinainvece, le stazioni con colonnine Flash Charging sono già 6.100 e coprono più di 300 città.

La tecnologia dietro la ricarica ultra-veloce

Le colonnine BYD garantiscono una ricarica vicina al 100% (con un 3% residuo per il recupero di energia dalla frenata rigenerativa) su modelli compatibili come la Denza Z9GTuna vettura premium disponibile anche in Italia al prezzo base di 118.950 euro.

Il segreto di questa tecnologia risiede nelle Blade Battery 2.0batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) rinnovate rispetto alla versione precedente. Queste batterie sono progettate per resistere a temperature estreme e garantire prestazioni costanti nel tempo.

Tempi di ricarica e prestazioni

Per chi si accontenta di un rifornimento dal 10% al 70%bastano 5 minuti di attesa. In condizioni di freddo estremo, come a -30 °Ci tempi per il 97% si allungano di soli 3 minutiper un totale di 12 minuti.

Questa tecnologia rappresenta un passo avanti significativo per la mobilità elettrica, rendendo la ricarica delle auto elettriche più veloce e conveniente che mai. Con l’espansione delle colonnine Flash Charging in Europa e nel mondo, BYD sta contribuendo a rendere l’elettrico una scelta sempre più accessibile e pratica per tutti.