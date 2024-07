Eliminare i graffi dall'auto, vediamo come è possibile farlo ed ottenere un buon risultato finale.

L’automobile e la sua vernice possono subire dei graffi a seguito di manovre improprie o al semplice passare del tempo. Si tratta di segni antiestetici che rovinano lo stile ed il look complessivo dell’auto. Vediamo quindi come togliere i graffi e quali prodotti usare per ottenere i migliori risultati possibili.

Eliminare graffi auto: come fare e quali prodotti usare

Per eliminare i graffi dall’auto è bene iniziare con una pulizia della carrozzeria stessa. In questo modo non si ha il pericolo di avere contaminazioni da sporcizia derivante dall’utilizzo dell’auto.

Una volta che lo si è fatto analizzare il graffio e la sua profondità, se questo è poco profondo si possono utilizzare degli spray che se spruzzati entrano a contatto con il solco e lo riempiono facendo tornare la carrozzeria lucente.

Altro metodo è la pasta abrasiva che se applicata in piccole quantità e con movimenti circolari nella zona interessata dai graffi agisce rimuovendoli.

Se è troppo profondo serve il carrozziere

Se il graffio è troppo profondo, inutile provare con i prodotti sopra elencati, la cosa migliore da fare è andare da un carrozziere e farsi fare il preventivo per il rifacimento della zona interessata dal graffio.

Infatti anche se il graffio interessa una parte dell’area per avere un risultato perfetto è necessario riverniciarla tutta. Si tratta di un esborso di denaro notevole ma il risultato finale vi ripagherà.

Tornando ai piccoli graffi, una volta che questi sono stati rimossi è bene lucidare la zona interessata e perché no anche il resto della carrozzeria così che l’auto torni a splendere.

Ci sentiamo di consigliare spray e pasta abrasiva per piccoli segni, sono da evitare quando i graffi sono estesi e molto profondi perché non porterebbero a grandi risultati.