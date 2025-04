Il weekend di Formula 1 a Jeddah

Il GP d’Arabia Saudita, quinto appuntamento della stagione 2025 di Formula 1, ha avuto luogo sul suggestivo circuito cittadino di Jeddah, noto per le sue curve veloci e il suo affascinante panorama notturno. Questo weekend ha visto i piloti sfidarsi in condizioni di gara uniche, con un’atmosfera elettrizzante che ha coinvolto sia i partecipanti che i tifosi. La pista di Jeddah, lunga 6.174 metri, è stata teatro di emozioni forti e sorprese inaspettate, rendendo il fine settimana memorabile per tutti gli appassionati di motorsport.

Le prove libere: Gasly in testa

La prima sessione di prove libere ha visto Pierre Gasly, pilota della scuderia Alpine, sorprendere tutti con un tempo straordinario. Con un vantaggio di soli 7 millesimi su Lando Norris, leader del mondiale, Gasly ha dimostrato di avere un ottimo feeling con la pista. Charles Leclerc ha chiuso in terza posizione, a 70 millesimi dal francese, mentre Oscar Piastri, vincitore dell’ultima gara in Bahrain, ha conquistato il quarto posto. La competizione si è rivelata serrata, con piloti come Alex Albon, George Russell e Carlos Sainz che hanno dato il massimo per ottenere risultati significativi.

Le aspettative per la gara

Con l’avvicinarsi della gara di domenica, le aspettative erano alte. Lewis Hamilton, nonostante un ottavo posto nelle prove, ha dimostrato di essere sempre un avversario temibile, mentre le due Red Bull, guidate da Max Verstappen e Yuki Tsunoda, hanno faticato a trovare il ritmo giusto. Gli appassionati si sono preparati per una corsa avvincente, con la speranza di vedere sorpassi audaci e strategie audaci da parte delle squadre. La gara prometteva di essere un vero e proprio spettacolo, con il pubblico che attendeva con ansia di vedere chi avrebbe trionfato sul circuito di Jeddah.