Ritiro Cagliari 2026: prima giornata di lavoro al CRAI Sport Center

I rossoblù di Fabio Pisacane hanno avviato la preparazione estiva con una giornata intensa al CRAI Sport Center. Tra lavoro aerobico e esercitazioni tecniche, la squadra inizia a prendere forma in vista della nuova stagione.

Il Cagliari ha ufficialmente avviato la preparazione per la nuova stagione con il ritiro estivo al CRAI Sport Center di Assemini. La prima giornata di lavoro, sotto la guida del tecnico Fabio Pisacane è stata caratterizzata da una doppia seduta che ha messo alla prova i giocatori sia dal punto di vista atletico che tecnico.

La squadra rossoblù, reduce dalla pausa estiva, ha iniziato a ricostruire la condizione fisica e a introdurre i primi concetti tecnici in vista degli impegni della prossima stagione. La giornata è stata divisa in due parti: una sessione mattutina dedicata al lavoro aerobico e una sessione pomeridiana focalizzata sul possesso palla e sulle esercitazioni tecniche.

Lavoro aerobico al mattino: ricostruire la condizione fisica

La prima parte della giornata è stata interamente dedicata alla preparazione fisica. I giocatori hanno affrontato una lunga sessione di lavoro aerobico fondamentale per ricostruire gradualmente la condizione atletica dopo le settimane di inattività. Questo tipo di allenamento è essenziale per preparare l’organismo ai carichi più elevati che verranno introdotti nelle prossime settimane.

Per Fabio Pisacane, questa è stata la prima occasione per osservare da vicino l’intero gruppo e valutare le risposte dei giocatori. L’allenatore ha potuto così iniziare a definire le prime impressioni sui singoli elementi della squadra, integrando i nuovi arrivati e valutando i calciatori rientrati dalle rispettive esperienze.

Pomeriggio dedicato al pallone: possesso e partitella

Nel pomeriggio, il focus si è spostato sul lavoro tecnico con il pallone. I giocatori hanno iniziato con un riscaldamento tecnico seguito da esercitazioni dedicate al possesso. La sessione si è conclusa con una partitella su campo ridotto un’esercitazione ad alta intensità utile per aumentare ritmo, rapidità nelle decisioni e aggressività nella riconquista del pallone.

Questo tipo di allenamento è cruciale per migliorare la coesione di squadra e per introdurre i primi concetti tattici che Pisacane intende implementare nella nuova stagione. La partitella, in particolare, ha permesso ai giocatori di mettersi in gioco in situazioni reali, simulando le dinamiche di una partita ufficiale.

Prossimi impegni e amichevoli estive

Il programma dei rossoblù proseguirà con un’altra doppia seduta domani, martedì 14 luglio. La squadra tornerà in campo sia al mattino sia nel pomeriggio per continuare il percorso di preparazione. Successivamente, il ritiro si sposterà in Alta Val Camonica dove la squadra affronterà le prime amichevoli estive.

Il primo test ufficiale è previsto per giovedì 23 luglio contro la Sampdoria seguito da un altro incontro il 28 luglio contro il Modena. Entrambe le gare si giocheranno alle ore 17 sul campo comunale di Temù. Dopo l’esperienza in Alta Val Camonica, il Cagliari volerà in Germania per affrontare l’Union Berlino in un’amichevole internazionale.

Infine, prima della Coppa Italia, i rossoblù parteciperanno al Trofeo Riva dove affronteranno il Nizza. Questo test rappresenterà un importante banco di prova per la squadra in vista dell’inizio ufficiale della stagione.