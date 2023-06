Alla conferenza della Deutsche Bank, Claire McDonough ha rivelato alcuni indizi sul prossimo lancio della Rivian R2. La presentazione ufficiale del veicolo avverrà all’inizio del 2024 e sembra che il design sia stato appena ultimato.

Rivian R2: nuovi dettagli sul SUV che punta a conquistare il mercato europeo

La direttrice finanziaria ha dichiarato di aver visitato di recente lo studio di progettazione e di aver avuto la possibilità di vedere la R2. “Non vedo l’ora di mostrarlo al pubblico”, ha dichiarato. I modelli R2S e R2T saranno probabilmente commercializzati in Europa.

Mentre l’R1T e l’R1S si rivolgono a clienti più facoltosi, l’R2 sembra essere stato progettato per un target con un budget più ridotto. Il prezzo della R2 dovrebbe essere compreso tra 40.000 e 60.000 dollari. Con questo nuovo modello, il marchio vede un modo per raggiungere un nuovo target. L’R1T ha un prezzo più vicino ai 70.000 dollari. Secondo Claire McDonough, la R2 si basa sul “DNA del marchio e segue le orme della R1 in termini di tecnologia e comfort”.

Un modello più accessibile per aumentare i volumi

Siamo chiari: per abbassare il prezzo, il produttore è costretto a ridurre alcuni aspetti del veicolo. Sebbene la R1S e la R1T siano dei veri successi in termini di estetica e tecnologia, il loro prezzo elevato le rende inaccessibili alla maggior parte degli utenti. Il capo del marchio, RJ Scaringe, ha dichiarato all’inizio di quest’anno che la R2 era stata concepita come un veicolo “a basso costo”, ma che progettare un veicolo elettrico più accessibile “era molto più complesso”.

In pratica, quando l’obiettivo dichiarato è quello di ridurre i costi, è necessario fare delle scelte. Per quanto riguarda la produzione, la R2 dovrebbe imparare dagli errori commessi in passato, in particolare per quanto riguarda la catena di fornitura. La R2 dovrebbe dare origine a diversi modelli (tra cui il SUV raffigurato).

Secondo il direttore finanziario di Rivian, potrebbe essere lanciato anche un pick-up più piccolo. Varianti che potrebbero interessare il grande pubblico. Il marchio ha bisogno di volumi per continuare a esistere.

