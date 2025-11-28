Roster del Team Rockstar Energy Husqvarna per il Campionato SMX 2026: Scopri i Piloti e le Novità!

È stata ufficialmente annunciata la partecipazione del team Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing al campionato mondiale SMX 2026. Con un roster di cinque piloti, il team è pronto ad affrontare le sfide della nuova stagione, che prevede un intensivo programma di gare tra indoor e outdoor.

Guidati dai compagni di classe 450, Malcolm Stewart e RJ Hampshire, i piloti della squadra promettono di portare grande competitività e talento. Inoltre, il team si avvale di una giovane e promettente formazione nella classe 250, composta da Ryder DiFrancesco, Casey Cochran e Daxton Bennick.

Il prestigioso roster del team

Stewart, un veterano di 33 anni, vive il suo quinto anno consecutivo con la Husqvarna FC 450 Factory Edition. Dopo aver ottenuto una storica vittoria nel 450SX a Tampa, Florida, l’obiettivo di Stewart per il 2026 è chiaro: continuare a migliorare e conquistare nuovi traguardi. “È fantastico tornare con Rockstar Energy Husqvarna per il 2026”, ha dichiarato Stewart. “Non vedo l’ora di iniziare la stagione e creare nuovi ricordi con la squadra.”

Il passaggio di RJ Hampshire alla classe 450

RJ Hampshire, che ha recentemente fatto il suo debutto nella categoria 450MX con notevoli risultati, è pronto a cimentarsi a tempo pieno nel 2026. Vincitore del titolo Western Divisional 250SX nel 2025 e medaglia di bronzo al Motocross delle Nazioni con la squadra USA, Hampshire è entusiasta di affrontare questa nuova sfida. “L’inizio della stagione sarà un capitolo importante per me”, ha detto Hampshire. “Non vedo l’ora di correre nei supercross e di dare il massimo per la mia squadra!”

La giovane promessa della classe 250

Il team presenta anche una nuova generazione di talenti nella classe 250, con DiFrancesco, Cochran e Bennick pronti a brillare. Ryder DiFrancesco, un atleta già noto all’interno del gruppo, ha avuto un 2025 promettente, dove ha dominato in alcune gare. “Sono entusiasta di iniziare la stagione con Rockstar Energy Husqvarna”, ha affermato DiFrancesco. “Dopo i progressi fatti lo scorso anno, sono pronto ad applicare quanto appreso per ottenere risultati migliori.”

Il ritorno di Casey Cochran e l’ingresso di Daxton Bennick

Casey Cochran, che ha trascorso gran parte della sua carriera amatoriale con Team Husqvarna, torna a far parte della squadra dopo un 2025 segnato da infortuni. “Sono felice di essere di nuovo con Rockstar Energy Husqvarna per il 2026”, ha commentato Cochran. “Ho voglia di riprendere il ritmo e di dimostrare il mio valore. Non vedo l’ora di iniziare!”

Daxton Bennick, un altro nuovo membro della formazione, porta con sé un’esperienza significativa grazie al suo passato con le moto KTM. Già vincitore di due podi in 250SX, Bennick si sente a casa con la Husqvarna e non vede l’ora di collaborare con il team. “Mi piace molto la moto e sono entusiasta di lavorare insieme per migliorare e crescere come squadra”, ha affermato Bennick.

Preparazione e aspettative per la stagione 2026

Il team, sotto la guida di Nathan Ramsey, è pronto ad affrontare una stagione intensa e competitiva. Con un mix di esperienza e gioventù, le aspettative sono alte. “Abbiamo un lineup di piloti molto forte per il 2026”, ha dichiarato Ramsey. “Malcolm e RJ sono pronti a lottare per il campionato, mentre i giovani piloti hanno il potenziale per emergere come contendenti per il podio e, in futuro, per il titolo.”

La stagione si articolerà in 28 gare che includono il campionato AMA Supercross e il Pro Motocross, culminando nei playoff e nella finale mondiale SMX. Il team è determinato a sfruttare ogni opportunità per brillare e fare una grande impressione nella nuova stagione.