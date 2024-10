Triumph presenta in India le Speed 400 e T4, il primo è un aggiornamento al 2025 ed il secondo è un modello tutto nuovo.

Triumph ha mostrato al mondo le sue due nuove nate nel segmento della naked di ispirazione classica, il mercato di debutto è quello indiano dove sono state commercializzate per prime. In questo articolo vediamo come si presentano e se possono essere ideali anche per l’Europa.

Triumph Speed 400 e Speed T4: probabile arrivo in Europa

La Speed T4 è l’assoluta novità della gamma di questo genere di moto che la casa inglese ha in produzione da diversi anni. Infatti rappresenta il modello base nell’universo delle 400 cc, la potenza è di 31 cavalli a 7000 giri e la coppia massima è di 36 Nm a 5000 giri.

Il motore è infatti lo stesso della Speed 400, a questo si aggiunge la frizione antisaltellamento, la forcella telescopica RSU con cartuccia da 43 mm, per la frenata l’ABS a doppio canale e a livello tecnologico vi è il collegamento USB.

La Speed 400 non cambia esteticamente, vengono fatti però dei miglioramenti per la comodità di guida, come la seduta migliorata e pneumatici dal profilo più alto che quindi assorbono meglio le buche presenti sulla strada.

Arriveranno anche in Italia?

Al momento non si sa che linea di vendita ha previsto Triumph per queste due moto, la Speed 400 è già presente sul mercato italiano e quindi è probabile che il MY 2025 arrivi verso la fine dell’anno.

Sulla T4 invece non si hanno ancora certezze, in teoria essendo un modello base e dovendo “svecchiare” il listino è plausibile che arrivi anche lei.

Per il momento si tratta solo di supposizioni, non resta che attendere un comunicato ufficiale da parte del marchio in riferimento all’approdo europeo delle due motociclette.

Se non dovessero arrivare si tratterebbe di un vero peccato perché permetterebbero di dare nuova linfa ad un brand che in Italia meriterebbe maggiori appassionati.