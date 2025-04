Nuove colorazioni per la HNTR 350 2025

La Royal Enfield HNTR 350 si prepara a conquistare il mercato con un restyling che include nuove colorazioni. Tra le opzioni disponibili per il 2025 troviamo il vivace Rio White, il classico London Red e il sofisticato Tokyo Black. Questi aggiornamenti non solo rinfrescano l’estetica della roadster monocilindrica, ma la rendono anche più accattivante per i motociclisti in cerca di un mezzo che combini stile e prestazioni.

Migliorie tecniche significative

Oltre all’aspetto estetico, la HNTR 350 2025 presenta importanti aggiornamenti tecnici. Tra le novità spicca una frizione assistita con antisaltellamento, che migliora la manovrabilità e la sicurezza durante la guida. Inoltre, il nuovo faro a LED offre una visibilità superiore, mentre la sella è stata riprogettata per garantire un comfort maggiore, rendendo ogni viaggio un’esperienza piacevole.

La roadster è dotata anche di ammortizzatori ottimizzati, che contribuiscono a una migliore stabilità e reattività su strada. Non manca infine una presa USB-C, un’aggiunta pratica per chi desidera rimanere connesso anche durante i viaggi.

Prezzi e disponibilità

Attualmente, i prezzi della HNTR 350 partono da circa 4.300 euro e possono arrivare fino a 4.400 euro per le versioni più accessoriate. Sebbene i prezzi per il 2025 non siano stati ufficializzati, è probabile che con l’introduzione delle nuove colorazioni e delle migliorie tecniche ci sia un lieve aumento. Tuttavia, Royal Enfield si impegna a mantenere la sua offerta competitiva e accessibile, rendendo la HNTR 350 un’opzione interessante per i motociclisti di ogni livello.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e informazioni ufficiali riguardo alla disponibilità della nuova HNTR 350 2025.