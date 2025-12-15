Santana Motors avvia la produzione dei pick-up 400 in Spagna: novità e dettagli esclusivi

Il marchio spagnolo Santana Motors segna un’importante svolta nella sua storia, tornando a produrre veicoli nella storica fabbrica di Linares, situata in Andalusia. Dopo un’interruzione di quattordici anni, l’azienda rilancia la sua presenza sul mercato con una nuova gamma di pick-up che, pur mantenendo il legame con il suo passato, introduce significativi miglioramenti tecnologici.

Il primo modello a debuttare è il Santana 400, un pick-up progettato per affrontare il competitivo segmento dei veicoli commerciali e per uso misto. La ripresa della produzione presso lo stabilimento di Linares rappresenta un simbolo di rinascita, con una linea di assemblaggio già attiva e pronta a soddisfare la domanda del mercato.

La storia di Santana Motors

Fondata nel 1956, Santana ha una lunga e prestigiosa storia, associata inizialmente a nomi come Land Rover, Suzuki e infine Iveco. Il modello Massif è stato l’ultimo veicolo prodotto prima della chiusura nel 2011. La nuova era di Santana Motors, tuttavia, non si basa sulla nostalgia, ma si fonda su alleanze strategiche e una rete commerciale ben strutturata che mira a espandere la sua offerta in Europa meridionale.

Dettagli sui nuovi modelli

La gamma di pick-up include due modelli distintivi: il 400D e il 400 PHEV. La produzione di entrambi è già in corso e i veicoli sono disponibili in paesi come Spagna, Portogallo, Italia, Andorra e Gibilterra, con oltre trenta punti vendita pronti a offrire un servizio post-vendita efficiente, garantendo la disponibilità dei ricambi in 24-48 ore.

Caratteristiche tecniche del Santana 400

Il 400D è il modello più tradizionale, destinato principalmente ai professionisti. Basato sul Nissan Frontier Pro, è equipaggiato con un motore diesel da 2.3 litri in grado di erogare 190 CV e una coppia di 450 Nm, che può aumentare a 500 Nm con il cambio automatico a otto rapporti. Le prestazioni sono notevoli: il pick-up accelera da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi e offre un’autonomia massima di 848 km.

La capacità di carico è di 815 kg, mentre quella di traino raggiunge i 3.200 kg. La versione base è progettata per garantire robustezza, con un ponte posteriore rigido e balestre, mentre la variante 400 DS offre un assetto più confortevole e dotazioni premium, come sedili in pelle ventilati e riscaldati.

Innovazione con il Santana 400 PHEV

Il 400 PHEV rappresenta una vera novità nel panorama dei pick-up. Questo modello ibrido plug-in combina un motore turbo benzina da 1.5 litri con due motori elettrici, per una potenza totale di 429 CV. La sua accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 6,5 secondi, un risultato sorprendente per un veicolo di questa categoria.

La batteria da 32 kWh consente un’autonomia elettrica fino a 120 km e un’autonomia complessiva che può arrivare a 1.046 km. Grazie alla ricarica rapida in corrente continua fino a 60 kW, il veicolo può passare dal 30 all’80% di carica in appena 30 minuti. Entrambi i modelli sono dotati di funzionalità avanzate, inclusi sistemi di assistenza alla guida di livello 2 e un abitacolo confortevole progettato per cinque passeggeri, con un sistema multimediale composto da display da 10,25 e 14,6 pollici.

Collaborazioni future e prospettive di crescita

Nel corso della presentazione ufficiale, Santana Motors ha annunciato un accordo strategico con BAIC Automotive Group, che prevede la produzione di una gamma di SUV fuoristrada a marchio Santana. Questi veicoli saranno assemblati nella fabbrica di Linares a partire dalla metà del 2026, ampliando ulteriormente l’offerta del marchio.

I nuovi modelli, che saranno lanciati tra il 2026 e il 2028, si baseranno su piattaforme BAIC, ma saranno sviluppati con un design unico che riflette l’identità di Santana. Questo nuovo corso non solo mira a rafforzare la presenza del marchio in Europa, ma anche ad aprire la strada a mercati globali attraverso un approccio innovativo e collaborativo.