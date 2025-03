Panoramica dello sciopero dei treni

Oggi, il settore ferroviario italiano è interessato da uno sciopero della durata di 8 ore, indetto dai sindacati ORSA, UGL e FAST. L’agitazione è programmata dalle ore alle ore , e coinvolge principalmente i treni di Trenitalia, Italo e Trenord. Tuttavia, i treni a lunga percorrenza, come le Frecce e gli Intercity, sono esentati da questa agitazione, poiché rientrano nella lista dei servizi garantiti.

Dettagli sulle cancellazioni e modifiche

Durante lo sciopero, i viaggiatori potrebbero riscontrare cancellazioni e modifiche nei servizi ferroviari. Trenitalia ha già comunicato l’elenco dei treni garantiti, ma i convogli non inclusi in questa lista sono a rischio cancellazione. È importante notare che, per quanto riguarda i treni regionali, non ci sono corse garantite, poiché lo sciopero è programmato al di fuori delle fasce orarie di garanzia.

Come ottenere informazioni in tempo reale

Per rimanere aggiornati sulla situazione dei treni, i viaggiatori possono utilizzare il servizio “Viaggia Treno” di Trenitalia, inserendo il numero del convoglio o la stazione di partenza. Inoltre, è disponibile un call center gratuito al numero 800892021 per ulteriori informazioni. Anche Italo ha pubblicato l’elenco dei treni garantiti e offre assistenza tramite il numero a pagamento 892020. Per quanto riguarda Trenord, i disagi riguarderanno anche i servizi regionali e aeroportuali, con autobus sostitutivi organizzati tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto.