Introduzione alle nuove Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM 2025

Le nuove Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM 2025 sono state presentate durante l’ultima edizione di EICMA, suscitando grande interesse tra gli appassionati di moto. Questi modelli rappresentano un’evoluzione significativa nel segmento delle moto enduro e motard, combinando prestazioni elevate con un design accattivante. Con l’arrivo previsto per la fine dell’estate, i motociclisti possono già iniziare a pianificare l’acquisto di queste nuove due ruote.

Caratteristiche e allestimenti delle nuove moto

Le Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM 2025 saranno disponibili in diverse colorazioni. La DR-Z4S si presenterà nelle vivaci tonalità di Giallo Phoenix e Grigio Londra, mentre la DR-Z4SM sarà offerta in Grigio Los Angeles e Bianco San Francisco. Entrambi i modelli saranno dotati di accessori speciali, tra cui paramani e una piastra paramotore, per garantire una maggiore protezione e comfort durante la guida.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo di partenza per le nuove Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM 2025 è fissato a 9.700 euro. Questo costo include gli accessori menzionati, rendendo queste moto un’opzione interessante per chi cerca un mezzo versatile e performante. Con l’arrivo imminente sul mercato, gli appassionati di motociclismo non dovranno aspettare a lungo per mettere le mani su questi modelli innovativi.