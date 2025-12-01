Scopri la Toyota Yaris Cross Nightshade: l’auto esclusiva per il mercato thailandese

La Toyota Yaris Cross Nightshade rappresenta una proposta intrigante nel panorama automobilistico. Ciò che la rende davvero speciale è la sua disponibilità esclusiva per il mercato thailandese. Questa edizione limitata si distingue non solo per il suo design audace, ma anche per le sue caratteristiche di alta gamma, rendendola un vero oggetto del desiderio per gli appassionati di automobili.

Un’estetica accattivante e distintiva

Il primo aspetto che salta all’occhio della Yaris Cross Nightshade è il suo look sofisticato e totalmente nero, che la differenzia nettamente dal modello standard. La griglia anteriore, chiamata “Metro Stylish”, è semi-chiusa e presenta inserti in tinta, contribuendo a un aspetto elegante e moderno. Inoltre, i cerchi in lega da 18 pollici sono rigorosamente di colore scuro, accentuando ulteriormente l’appeal estetico di questo veicolo.

Colorazioni disponibili

Per quanto riguarda la palette cromatica, la Yaris Cross Nightshade offre due nuove opzioni: Cement Gray Metallic e Platinum White Pearl. Queste tonalità conferiscono un tocco di esclusività, eppure è importante notare che la vera forza di questa vettura risiede nel suo design complessivo e nei dettagli che la rendono unica.

Dimensioni e architettura del modello thailandese

Un altro aspetto cruciale da considerare è che la Yaris Cross disponibile in Thailandia non è la stessa del mercato europeo, sebbene porti lo stesso nome. Mentre la versione globale è costruita sulla piattaforma TNGA-B, quella orientale si basa sull’architettura DNGA, sviluppata da Daihatsu. Questo comporta un incremento delle dimensioni: la Yaris Cross thailandese misura 4 metri e 31, guadagnando 130 mm rispetto al modello europeo, conferendole un aspetto più robusto e simile a quello di un mini-SUV.

Motorizzazione e prestazioni

Nonostante le differenze nelle dimensioni e nella piattaforma, il motore rimane coerente. Infatti, la Yaris Cross Nightshade è equipaggiata con un motore ibrido benzina da 1,5 litri, capace di erogare 112 CV e abbinato a un cambio automatico a variazione continua E-CVT. Questa combinazione promette prestazioni efficienti e un’esperienza di guida fluida, perfetta per l’uso quotidiano.

Prezzo e disponibilità sul mercato thailandese

Un altro elemento da considerare è il prezzo. La Yaris Cross Nightshade parte da 919.000 baht, corrispondenti a circa 24.700 euro. Questo la colloca tra i modelli più costosi della gamma, ma vale la pena notare che le versioni base sono notevolmente più economiche, rendendo la Yaris Cross un’opzione accessibile per i consumatori thailandesi. Questo fenomeno di variazione di prezzo pone la Yaris Cross in una posizione commerciale molto interessante rispetto alle sue controparti europee.

Un modello inaccessibile per il mercato europeo

La Yaris Cross Nightshade, sebbene affascinante con il suo design e le sue caratteristiche, risulta essere un sogno lontano per i consumatori europei. Questi ultimi dovranno rassegnarsi all’idea di non poterla avere nel loro garage. Sebbene ci siano molte alternative disponibili in Europa, l’esclusività e lo stile della Yaris Cross Nightshade rimangono ineguagliabili per il mercato thailandese.