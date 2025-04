Un restyling che fa la differenza

La Subaru Forester 2023 ha subito un restyling significativo, che ha portato a un aggiornamento estetico e funzionale. Questo SUV giapponese, noto per la sua spaziosità e comfort, si presenta ora con un design più moderno e accattivante. Le modifiche apportate alla plancia e agli interni sono state pensate per migliorare l’esperienza di guida, rendendola più tecnologica e intuitiva. La nuova Forester si distingue per la sua capacità di coniugare praticità e innovazione, mantenendo al contempo la robustezza che caratterizza il marchio Subaru.

Interni rinnovati e tecnologia avanzata

Salendo a bordo della nuova Subaru Forester, si nota immediatamente il grande display verticale da 11,6 pollici, che rappresenta il cuore del sistema multimediale. Questo nuovo infotainment è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, offrendo un’interfaccia chiara e intuitiva. Le icone grandi e colorate facilitano l’interazione, rendendo l’esperienza d’uso pratica e funzionale. Nonostante l’innovazione tecnologica, Subaru ha mantenuto un’impostazione classica per la strumentazione, con quadranti analogici e un display TFT centrale, che garantisce chiarezza e semplicità.

Spaziosità e comfort per tutti

Uno dei punti di forza della Subaru Forester è senza dubbio la sua spaziosità interna. L’abitabilità posteriore è tra le migliori della categoria, con ampio spazio per le gambe e la testa, rendendo i lunghi viaggi confortevoli anche per i passeggeri più alti. L’accessibilità è ottimizzata grazie all’ampia apertura delle porte e alla seduta alta, che facilita l’ingresso e l’uscita dal veicolo. Inoltre, il bagagliaio offre una capacità variabile da 508 litri a oltre 1.700 litri abbattendo i sedili, con un vano regolare e facilmente sfruttabile, ideale per le esigenze quotidiane e per le avventure nel weekend.