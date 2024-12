Un addio atteso e significativo

La notizia della separazione tra Sergio Perez e la Red Bull ha colto molti appassionati di Formula 1 di sorpresa, ma era nell’aria da tempo. Dopo quattro stagioni trascorse insieme, il pilota messicano ha deciso di concludere la sua avventura con il team di Milton Keynes. In un comunicato emozionante, Perez ha espresso la sua gratitudine per l’opportunità di correre al fianco di Max Verstappen, sottolineando l’importanza dei successi ottenuti insieme.

Il contributo di Perez alla Red Bull

Durante il suo periodo con la Red Bull, Perez ha giocato un ruolo cruciale nel portare a casa numerosi trofei e podi. La scuderia ha riconosciuto il suo contributo, evidenziando come il messicano abbia aiutato a conquistare due campionati del mondo costruttori. Tuttavia, le ultime due stagioni non sono state all’altezza delle aspettative, con un gap evidente rispetto al compagno di squadra Verstappen. Questo ha portato la Red Bull a prendere la difficile decisione di separarsi da lui.

Il futuro di Perez e il nuovo compagno di Verstappen

Con la partenza di Perez, il team è ora in attesa di annunciare il suo successore. Il nome che circola con insistenza è quello di Liam Lawson, il giovane pilota neozelandese che ha impressionato durante la sua breve esperienza con la Racing Bulls. Lawson, classe 2001, ha dimostrato di avere il talento necessario per affrontare la sfida di essere il nuovo compagno di Verstappen, mentre Yuki Tsunoda rimarrà nel team satellite.

Un messaggio di gratitudine ai fan

Nel suo messaggio di addio, Perez ha voluto ringraziare non solo il team, ma anche i suoi fan, in particolare quelli messicani, per il supporto incondizionato ricevuto nel corso degli anni. “È stato un onore correre con voi e condividere i nostri successi”, ha dichiarato. La sua carriera in Formula 1 ha lasciato un segno indelebile, e i fan sperano di rivederlo presto in pista, pronto a lottare per nuovi traguardi.