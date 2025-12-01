Shark e MotoGP: Inizia una Nuova Era per i Caschi Racing

La collaborazione tra Shark e MotoGP dà vita a una collezione esclusiva di caschi progettati per piloti e appassionati di motociclismo.

Il marchio francese Shark ha annunciato una collaborazione storica con la MotoGP, diventando partner ufficiale e dando vita a una nuova collezione di caschi che debutterà nel 2026. Questo accordo, presentato durante l’EICMA, rappresenta un passo importante per Shark, un marchio che da oltre trent’anni è sinonimo di innovazione e prestazioni nel settore delle protezioni motociclistiche.

Dettagli della nuova collezione di caschi

La collezione inaugurale include cinque modelli distintivi, progettati per soddisfare le esigenze di piloti e appassionati. Tra questi, spiccano i caschi Aeron GP omologati secondo la futura normativa FIM2, che stabilisce standard di sicurezza più elevati rispetto alle attuali regolazioni. Accanto a questi, sarà disponibile una versione da strada dell’Aeron, priva di aliere da corsa, e due modelli innovativi, Skwal Cup e Skwal Jet Cup.

Innovazione e tecnologia in pista

Questa partnership non si limita a un semplice accordo commerciale; rappresenta un vero e proprio laboratorio di sviluppo. I caschi sono progettati per incorporare le tecnologie più avanzate, testate direttamente in pista grazie alla collaborazione con il pilota Johann Zarco. Le caratteristiche aerodinamiche e i sistemi di protezione sono frutto di un’intensa ricerca nel contesto delle competizioni, per garantire prestazioni elevate sia in pista che su strada.

Impatto della partnership sul mercato

Il CEO di Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, ha evidenziato come questa alleanza consenta di trasferire i valori della MotoGP in un formato accessibile ai fan. Non si tratta solo di un marchio prestigioso, ma di tecnologie avanzate che promettono di elevare l’esperienza di guida. Il CEO di 2 Ride, Christophe Merkel, ha confermato l’impegno di Shark nel garantire caschi di alta qualità e sicurezza, allineati con i valori della MotoGP.

Collaborazione con Troy Lee Designs

Un aspetto particolarmente interessante di questa partnership è l’integrazione con il noto marchio Troy Lee Designs, famoso per il suo stile unico nel panorama racing. L’obiettivo è creare un connubio perfetto tra la protezione e l’aerodinamica offerta da Shark e il design creativo di Troy Lee, elevando ulteriormente gli standard di sicurezza e qualità estetica.

Disponibilità e prospettive future

La collezione di caschi sarà disponibile a partire da marzo 2026, con una distribuzione che sfrutterà la rete globale di Shark, presente in oltre settanta paesi. Tuttavia, permangono alcune incognite riguardo ai prezzi e alla disponibilità iniziale, poiché storicamente i prodotti legati alla MotoGP tendono ad avere tirature limitate. La partnership durerà fino al 2028, promettendo un’evoluzione continua nel design e nella tecnologia dei caschi.

L’unione tra Shark e MotoGP segna non solo l’inizio di una nuova collezione di caschi, ma rappresenta anche un passo significativo verso l’innovazione e la sicurezza nel mondo delle due ruote. I motociclisti potranno indossare un pezzo della tecnologia del campionato mondiale, unendo il brivido della competizione alla praticità quotidiana.