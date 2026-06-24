Sinner batte Norrie 6-3 6-3 all’Armani Tennis Classic e si prepara a Wimbledon

Jannik Sinner ha sconfitto Cameron Norrie in due set all'Hurlingham Club, mostrando buone sensazioni fisiche e tecniche sull'erba dopo il malore al Roland Garros. Il match d'esibizione è servito da test in preparazione a Wimbledon.

Il numero uno del mondo Jannik Sinner, è tornato in campo sull’erba con una vittoria netta contro Cameron Norrie: 6-3, 6-3 nel match disputato al Giorgio Armani Tennis Classic sull’erba dell’Hurlingham club di Londra. L’incontro, organizzato come esibizione a pochi giorni dall’inizio di Wimbledon, ha rappresentato il primo confronto ufficiale dell’altoatesino dopo il malore accusato al Roland Garros e una pausa di riposo, test medici e allenamenti mirati.

In una giornata caratterizzata da caldo intenso, Sinner ha giocato poco più di un’ora ma è riuscito a proporre un tennis concreto: servizi efficaci, risposte pesanti e la capacità di annullare i momenti critici. Più che il punteggio, l’aspetto osservato da staff e tifosi è stato lo stato fisico e la gestione del match da parte del campione azzurro.

Andamento del match e punti chiave della prestazione

Nel primo set Sinner ha strappato il servizio a Norrie già nelle fasi iniziali, costruendo il vantaggio con risposte profonde e accelerazioni di dritto. L’azzurro ha confermato la solidità in battuta nei momenti decisivi e ha concretizzato il vantaggio chiudendo 6-3. Il secondo set ha visto una replica simile: Sinner ha mantenuto il controllo delle fasi importanti, ha sfruttato il rimbalzo rapido dell’erba per colpire in anticipo e ha ottenuto il break decisivo per mettersi avanti 4-2. Alla fine il secondo 6-3 ha segnato una chiusura senza eccessivi patemi.

Dal punto di vista tecnico, sono emerse due qualità determinanti: la capacità di risposta di Sinner, particolarmente efficace grazie al dritto in ribattuta e l’uso intelligente del servizio per neutralizzare le minacce avversarie. Il numero uno ha anche tentato qualche incursione a rete con il serve and volley prova evidente di volontà di adattarsi alle peculiarità del prato.

Momenti di pressione e gestione fisica

Non sono mancati alcuni scambi in cui Norrie ha provato a rimanere in partita, con recuperi e ace che hanno reso viva la competizione. Tuttavia Sinner ha saputo rispondere agli spunti dell’avversario: ha annullato palle break e chiuso i game importanti con soluzioni di prima intenzione. Sotto il profilo fisico, l’altoatesino è apparso recuperato rispetto al malore subito al Roland Garros; la durata contenuta del match non consente però una valutazione completa, ma i segnali raccolti dal campo e dalle dichiarazioni post-match sono stati rassicuranti.

Contesto della preparazione e programmi per Wimbledon

Il match all’Hurlingham Club rientrava in un percorso di avvicinamento pensato per testare la mobilità e le sensazioni sull’erba: dopo giorni di allenamenti specifici a Montecarlo e controlli clinici a Milano, Sinner ha scelto questa esibizione come banco di prova immediato. La partecipazione al Giorgio Armani Tennis Classic è servita anche per riprendere ritmo in un contesto meno agonistico ma comunque competitivo, con avversari di livello e condizioni molto simili a quelle che troverà a Wimbledon.

Il campione ha espresso soddisfazione per l’occasione, definendo l’esperienza piacevole e utile per lavorare su aspetti pratici del gioco sull’erba. Sinner tornerà a Wimbledon dove difenderà il titolo conquistato l’anno precedente: la partita di esordio nello Slam è fissata sul Campo Centrale, e il match di esibizione rappresenta il passaggio intermedio prima dell’impegno ufficiale.

Nell’evento londinese hanno partecipato anche altri giocatori italiani e internazionali impegnati nella preludio al grande Slam, rendendo l’Hurlingham Club un punto di riferimento per chi vuole affinare i dettagli tecnici prima dello start londinese. L’esibizione ha quindi offerto un doppio valore: valutare la condizione di Sinner e dare ai protagonisti la possibilità di confrontarsi su superfici rapide in vista del torneo più atteso della stagione sull’erba.

I segnali tecnici e soprattutto quelli fisici raccolti nel corso del pomeriggio all’Hurlingham Club saranno tenuti in considerazione dallo staff nelle ore precedenti l’esordio a Wimbledon, ma per ora l’impressione è di un rientro ben gestito e di una condizione in miglioramento.