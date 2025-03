Introduzione ai sistemi infotainment nei veicoli

Negli ultimi anni, l’industria automobilistica ha assistito a una rapida evoluzione dei sistemi infotainment, con i display touchscreen che sono diventati la principale interfaccia per il controllo delle funzionalità dei veicoli. Questa innovazione ha portato a un design moderno e a una maggiore flessibilità nella gestione delle funzioni di bordo. Tuttavia, la crescente diffusione di questi sistemi ha sollevato preoccupazioni significative riguardo alla sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le distrazioni durante la guida.

Il test di Auto Express sui sistemi infotainment

Un recente studio condotto dalla rivista britannica Auto Express ha messo a confronto i sistemi di infotainment di diversi marchi automobilistici. Il test ha coinvolto tre conducenti con vari livelli di esperienza e ha richiesto loro di completare cinque operazioni comuni alla guida, simulando condizioni reali di traffico. I risultati sono stati sorprendenti: in alcuni casi, i conducenti hanno impiegato fino a 23 secondi per eseguire semplici operazioni come regolare la temperatura dell’abitacolo o selezionare una stazione radio.

Disparità nei tempi di risposta

Il test ha coinvolto dieci auto recenti, tra cui Ford, Mercedes, Tesla e Volvo. La Skoda Superb ha registrato il miglior tempo medio di 4,8 secondi per completare le operazioni richieste, mentre la Genesis GV60 ha mostrato le maggiori difficoltà, con un tempo medio di 13,6 secondi. I conducenti di quest’ultima hanno anche riportato un ritardo medio di 36 secondi rispetto al tempo previsto, a causa delle distrazioni causate dall’infotainment. Questi risultati evidenziano una grande disparità tra i vari sistemi e pongono interrogativi sulla loro efficacia in termini di sicurezza.

Implicazioni per la sicurezza stradale

Secondo Paul Barker, direttore di Auto Express, l’adozione di touchscreen nei veicoli moderni è motivata dalla volontà dei produttori di semplificare i comandi manuali e ridurre i costi di progettazione. Tuttavia, i test dimostrano che questa scelta può portare a una maggiore distrazione per i conducenti, aumentando il rischio di incidenti stradali. Inoltre, l’ADAC ha sottolineato l’importanza degli aggiornamenti OTA (Over The Air) nei sistemi infotainment, un aspetto critico da non sottovalutare nelle auto nuove.

Prospettive future e cambiamenti nel settore automobilistico

Con l’introduzione dei nuovi criteri di valutazione Euro NCAP sulla sicurezza, che entreranno in vigore nel 2026, i costruttori automobilistici potrebbero vedere ridotta la valutazione di sicurezza dei loro veicoli se le funzioni più semplici non saranno attivabili tramite comandi fisici. Questo potrebbe spingere molte case automobilistiche a riconsiderare l’attuale tendenza all’eliminazione dei pulsanti fisici in favore di schermi sempre più ampi. Alcuni marchi, come Volkswagen e Genesis, hanno già annunciato un cambio di rotta, promettendo di mantenere pulsanti di accesso rapido per le funzionalità più utilizzate.