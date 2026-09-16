Sitting Volley: la squadra italiana premiata per il ruolo diplomatico nello sport

Le Azzurre del sitting volley, campionesse d'Europa, sono state insignite del titolo di Ambasciatrici della Diplomazia dello Sport. Un riconoscimento che celebra il loro impegno e i loro successi.

La Nazionale femminile di sitting volley ha raggiunto un traguardo storico: è stata nominata Ambasciatrice della Diplomazia dello Sport. Questo riconoscimento premia non solo i loro successi sportivi, ma anche il ruolo che svolgono nel promuovere l’Italia nel mondo attraverso lo sport.

Le Azzurre, guidate da Massimo Barbolini, hanno recentemente conquistato il titolo di campionesse d’Europa, consolidando la loro posizione di eccellenza nel panorama internazionale. La loro vittoria non è solo un trionfo sportivo, ma anche un esempio di come lo sport possa essere uno strumento di diplomazia e promozione culturale.

Le vittorie che hanno portato al riconoscimento

La strada verso questo prestigioso riconoscimento è stata segnata da una serie di vittorie significative. La squadra ha vinto quattro partite consecutive all’Europeo, consolidando il primo posto nel girone. Tra le partite più memorabili, spicca il test match contro Cuneo, vinto con un punteggio di 4-1, con Tolok come miglior marcatrice con 16 punti.

Le dichiarazioni delle atlete e del tecnico riflettono la determinazione e la consapevolezza del gruppo. Lavia, dopo il quarto successo, ha sottolineato: “Non è scontato vincere queste partite. Vittoria che ci dà consapevolezza e ci aiuta a prendere il ritmo giusto”. Anche Balaso ha espresso la sua soddisfazione: “Dobbiamo continuare con questo trend e cercare di essere sempre più incisivi. Questa sera il servizio ha funzionato molto bene”.

Il ruolo della Diplomazia dello Sport

La nomina delle Azzurre a Ambasciatrici della Diplomazia dello Sport è avvenuta in occasione della terza edizione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, ospitata alla Farnesina. Il vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ha conferito il riconoscimento a sportivi e realtà appartenenti a discipline differenti, con l’obiettivo di promuovere all’estero lo sport italiano e l’immagine del Sistema Paese.

Tra i nuovi Ambasciatori figurano anche atleti di altre discipline, come Sara Curtis nel nuoto, Chiara Pellacani nei tuffi, e la squadra di Luna Rossa, rappresentata da Max Sirena. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza dello sport come strumento di diplomazia e promozione internazionale, valorizzando non solo i risultati agonistici, ma anche la capacità dello sport di raccontare il Paese attraverso imprese, territori, tecnologia, competenze e Made in Italy.

Progetti futuri e impegni internazionali

Le Azzurre del sitting volley non si fermano qui. La squadra è impegnata in una serie di test e tornei internazionali, tra cui il Trofeo Città di Sondrio, che si terrà il 19 e 20 settembre, e il quadrangolare europeo a Cagliari nel weekend del 10 e 11 ottobre. Questi eventi rappresentano importanti opportunità per continuare a promuovere lo sport italiano e a consolidare la loro leadership nel settore.

Inoltre, la squadra sta lavorando per individuare il palazzetto che ospiterà le altre gare casalinghe della UYBA. Tra le opzioni al vaglio ci sono Varese, Monza, Piacenza, Castellanza e Novara. Questo processo riflette l’impegno costante della squadra e del loro staff per garantire le migliori condizioni per le atlete e per il pubblico.

La nomina a Ambasciatrici della Diplomazia dello Sport è un riconoscimento che va oltre il campo di gioco. Le Azzurre del sitting volley rappresentano un esempio di come lo sport possa essere un potente strumento di diplomazia e promozione culturale, contribuendo a rafforzare l’immagine dell’Italia nel mondo.