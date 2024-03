Skoda Fabia Monte Carlo, l'aggiornamento 2022 porta in dote il giusto mix di tecnologia di bordo e sportività al volante. Analizziamone prezzo, interni e caratteristiche.

La Skoda Fabia è da oltre un decennio uno dei modelli più venduti dal brand ceco assorbito da VW, sia per il suo prezzo ma anche per il suo essere da perfetta tuttofare adatta a qualunque tipo di guidatore dai neopatentati ai più esperti. Una delle versioni di maggior successo è la Monte Carlo che è la protagonista di questo articolo.

Skoda Fabia Monte Carlo: interni e caratteristiche

La Monte Carlo nel MY 2022 non si discosta poi molto dalle suo sorelle maggiori, stiamo comunque parlando di un modello che è giunto ormai alla quarta generazione.

Si tratta di una vettura votata al piacere di guida, non a caso è equipaggiata con un motore 1.5 turbobenzina che eroga una potenza di 150 cavalli. Al motore è accoppiato un cambio automatico a 7 rapporti.

Dotata di serie di cerchi, modello Libra, da 18 pollici, la calandra, cornici porta ed il lettering sul portellone posteriore sono in colorazione nera, i paraurti sono dotati di un disegno specifico e hanno in dotazione anche le prese d’aria maggiorate.

Gli interni hanno il poggiatesta integrato nei sedili gli elementi dell’abitacolo sono in colorazione scura con richiami di colore rosso come la cornice nella zona del cambio e per la striscia sulla plancia centrale.

La sicurezza è un aspetto importante per la casa ceca, infatti non mancano il sistema Front Assist con frenata automatica e riconoscimento pedoni ed il Lane Assist per il mantenimento della corsia durante la marcia.

I fari sono di tipo Full Bi-Led, il sistema di infotainment dotato di E-Sim attiva con connettività all’app MySkoda ha uno schermo da 8 pollici di serie, presa USB-C e radio DAB+. Garantita la connettività ad Android Auto ed Apple Car Play.

Skoda Fabia Monte Carlo: il prezzo

La Skoda Fabia Monte Carlo MY 2022 è ordinabile presso le concessionarie presenti sul territorio ad un prezzo pari a 26.700€.

