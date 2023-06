Al Salone Internazionale del Motociclo di Pechino, CFMoto ha tenuto una conferenza stampa in cui ha svelato sei nuovi modelli, tra cui la nuovissima serie CL-C.

CFMOTO 450CL-C: caratteristiche, design, motore

CL sta per Classic, come la 700 CL-X, che rivisita il mondo delle roadster in chiave neo-retrò. Solo che la X è sostituita da una C, che sta per Cruiser. Il bicilindrico da 693 cc è sostituito da un bicilindrico in linea da 450 cc.

Sempre adottando un posizionamento neo-retrò, il marchio sta prendendo una nuova piega entrando nel segmento delle custom. E diciamo LES, perché a Pechino erano già esposte due varianti: una cruiser con sella biposto e una bobber con posteriore spogliato e manubrio con bracciali.

Se è la bobber a catturare l’attenzione, è perché si tratta di una variante del modello standard. La cruiser sarà il primo modello a essere commercializzato e, secondo il produttore, è molto vicino alla produzione.

I dettagli tecnici non sono stati rivelati ufficialmente, ma verrà utilizzato il bicilindrico in linea da 449 cc presente sulle 450 SR e 450 NK, che potenzialmente può erogare fino a 47,6 CV e 39 Nm a seconda della configurazione scelta. Anche il telaio tubolare in acciaio è simile, ma l’interasse della moto è stato allungato e la trasmissione è ora a cinghia. Rimangono anche le forcelle rovesciate, un singolo ammortizzatore centrale e una pinza anteriore radiale J.Juan.

Dovremo aspettare per saperne di più su questa 450 CL-C, ma CFMoto potrebbe proporre una solida alternativa alla Honda CMX500 Rebel e alla prossima Kawasaki Eliminator.

LEGGI ANCHE: