Skoda Karoq 2023: caratteristiche e colori

La Skoda Karoq tornerà nel 2023 e fa quello che sa fare meglio: creare un’auto familiare semplice, usabile e pratica e avere a un prezzo ragionevole. Se vi aspettate prestazioni o guida dinamica e spettacolare, rivolgetevi altrove; ma restate nei paraggi se quello che cercate è un SUV familiare solido, ragionevole e affidabile.

Skoda Karoq 2023: caratteristiche

La Karoq è anche una Skoda che centra in pieno il mercato dei crossover per famiglie: è semplice ed efficace e una di quelle auto che si inseriscono perfettamente nella vita di tutti i giorni. La posizione di guida rialzata ha un fascino evidente, così come la solida qualità costruttiva e la pletora di funzioni intelligenti (come il raschiaghiaccio incorporato nello sportello del carburante e una piccola linguetta nel parabrezza per tenere un biglietto a pagamento).

Non è un’auto da acquistare se l’estetica è il vostro forte – alternative come la Hyundai Tucson, la Nissan Qashqai e la Peugeot 3008 indossano tutte abiti dal taglio più netto – ma non è nemmeno priva di stile. I fari a due elementi (condivisi con la Kodiaq, più grande ma meccanicamente simile) le conferiscono un po’ di interesse visivo nella parte anteriore, mentre il resto dello stile è nitido e pulito, anche se del tutto prevedibile.

All’interno, lo stile solido e ragionevole continua. Se siete alla ricerca di colori selvaggi o di fantasie appariscenti, rivolgetevi altrove: non è il genere di Skoda. Se questo significa che l’abitacolo della Karoq non è il luogo più emozionante, significa anche che è molto facile da usare e semplice nel suo layout.

Questa semplicità comprende il touchscreen centrale da 8 pollici, con “pulsanti” di menu grandi e chiari; mentre la recente aggiunta del volante multifunzione a due razze della Octavia e della Enyaq iV è un tocco di classe.

Mentre si impugna il volante e si giocherella con il touchscreen, si noterà anche che si è seduti molto comodamente. Tutti i modelli sono dotati di sedili anteriori regolabili in altezza e di regolazione lombare manuale, e anche per gli adulti di statura elevata c’è uno spazio adeguato per allungarsi. Nella parte posteriore, lo spazio è sufficiente per tre adulti seduti uno accanto all’altro (anche se quello al centro dovrebbe essere più snello…).

Skoda Karoq 2023: i colori