La terza versione, attesa per il 2023, non dovrebbe deludere. Stile e tecnologia: facciamo il punto della situazione.

Quali sono le novità che verranno introdotte con il restyling della Peugeot 3008? Ogni produttore sogna di creare un bestseller, ma trema quando si tratta di sostituirlo. Questo è il problema di Peugeot, la cui seconda generazione di 3008 è andata a ruba dal lancio nel 2016, anche se le vendite sono calate nel 2022.

Per il suo successore, il marchio del Leone non ha esitato: più che una rivoluzione, la nuova 3008 rafforzerà i punti di forza del fratello maggiore. Il menù prevede quindi uno stile ancora più spettacolare, sia all’interno che all’esterno, insieme a un aumento della gamma di motori “verdi”, dato che Peugeot deve recuperare terreno in termini di ibridazione e di veicoli 100% elettrici.

Peugeot 3008 restyling: caratteristiche e novità

Un quasi SUV Coupé?

In termini di stile, si prevede che la 3008 adotterà i fari a tre artigli introdotti sulla vettura da endurance Peugeot 9X8, prima che vengano introdotti in tutto il marchio. Così come i loghi Peugeot sulle fiancate, già presenti sulla 308 e sulla nuova 408. In linea con la tendenza attuale, il SUV con il Leone inizierà a fare a meno della griglia, sostituita da una maschera che integra i fari, gli scudi e i sensori.

Senza diventare un SUV-coupé, la terza generazione della 3008 avrà una silhouette più dinamica con un portellone posteriore fortemente inclinato. Una scelta che il SUV Peugeot può permettersi, visto che la futura 5008 manterrà il suo ruolo di “trasporto truppe”. In termini di dimensioni, anche se la 3008 non dovrebbe crescere oltre i 4,50 metri (rispetto ai 4,45 metri attuali), dovrebbe occupare un po’ più di spazio in termini di larghezza, abbassando leggermente il tetto.

La rinascita dell’i-Cockpit

Anche a bordo l’evoluzione sarà evidente. Annunciato ufficialmente, ma non ancora svelato, il concept Inception all’inizio di gennaio 2023 al CES di Las Vegas darà indizi su cosa troveremo in questa nuova versione dell’i-Cockpit. L’aspetto complessivo dovrebbe essere più snello, con due pannelli ordinatamente integrati in fila, caratterizzati dai pulsanti touchscreen programmabili i-Toggles. Per quanto riguarda l’allestimento, la 3008 dovrebbe ancora fare a meno del sedile a panca scorrevole – a differenza della Renault Austral – lasciando alla 5008 il compito di soddisfare le esigenze della famiglia con sedili indipendenti.

Sotto il cofano, il Leone punterà sulle varianti elettrificate. Le ibride ricaricabili, che nella generazione attuale sono tre (180, 225 e 300 CV), dovrebbero beneficiare di una batteria con una capacità superiore ai 13,2 kWh attualmente disponibili. Per il resto, la futura 3008 avrà ovviamente il nuovo 1.2 PureTech 136 che la generazione attuale inaugurerà il prossimo anno.

Quest’ultima è leggermente ibridata e beneficia di un blocco elettrico da 20 kW (36 CV), integrato in un nuovo cambio robotizzato a sette rapporti sviluppato da Punch Powertrain. Infine, questa 3008, che sarà presentata alla fine del 2023 per arrivare nelle concessionarie nel 2024, sarà offerta anche in versione 100% elettrica. Un bel programma.