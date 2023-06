Laurin & Klement è la finitura di lusso della Skoda Enyaq. Prende il nome dai fondatori del marchio, Václav Laurin e Václav Klement. Ora andrà a completare la gamma dell’Enyaq, il SUV elettrico di Skoda. O meglio, delle Enyaq, visto che c’è la carrozzeria classica e la coupé.

Skoda Enyaq Laurin & Klement: più lusso e più gamma

Questa variante si riconosce per la verniciatura grigio platino del diffusore, degli specchietti e del paraurti anteriore. I pannelli laterali sono verniciati in tinta con la carrozzeria, mentre le cornici dei finestrini e le barre del tetto sono cromate. La griglia “Crystal Face”, illuminata da 131 LED, è di serie. Il modello è dotato di cerchi speciali da 20 pollici. I cerchi da 21 pollici sono disponibili come optional.

All’interno, la configurazione standard è beige, con rivestimenti in pelle di serie. I rivestimenti neri sono opzionali. I sedili sono massaggianti e ventilati. I pedali hanno un aspetto in alluminio. Questo livello di allestimento introduce un nuovo software, denominato ME4, con un’interfaccia rivista.

Il marchio promette una maggiore facilità d’uso. La pagina del climatizzatore, ad esempio, è stata semplificata e la mappa di navigazione è stata ingrandita. L’aspetto di questa interfaccia, così come quello della strumentazione digitale e dell’head-up display, è stato modificato per adottare la nuova identità grafica di Skoda.

Dettagli tecnici

Ma la Laurin & Klement non si limita a un look più chic. Anche le specifiche tecniche sono state riviste per passare ad un livello superiore. Sono state annunciate due versioni: 85, con motore posteriore, e 85x, con due motori per la trazione integrale. La potenza massima sarà di 210 kW, rispetto ai 195 dell’attuale 80x.

Grazie a una batteria più grande (anche se la capacità precisa non è stata comunicata), l’autonomia è migliorata. Nella versione 85 raggiunge i 570 km. Sulla 85x, è di 550 km. Attualmente, l’autonomia è di 545 e 521 km per la 80 e la 80x. Skoda sostiene inoltre di aver ottimizzato la curva di ricarica, in modo da poter passare dal 10% all’80% di carica in meno di 30 minuti.

La data di lancio e il prezzo non sono stati specificati.

LEGGI ANCHE: