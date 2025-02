Una nuova era per la Skoda Octavia

La Skoda Octavia si rinnova con l’introduzione di una versione a trazione integrale, un passo significativo per il marchio ceco che punta a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente. Questa nuova variante, disponibile sia nella versione berlina che wagon, è equipaggiata con un motore 2.0 TSI a quattro cilindri da 204 CV, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Con un prezzo di partenza di 37.800 euro, la Skoda Octavia 4×4 si propone come un’opzione interessante per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare al comfort.

Prestazioni e consumi

Le prestazioni della nuova Skoda Octavia 4×4 sono notevoli: la berlina accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi, mentre la versione wagon impiega 6,7 secondi. Entrambe le varianti raggiungono una velocità massima di 228 km/h, posizionandosi così in una fascia di mercato competitiva. Nonostante la potenza, Skoda ha lavorato per garantire un’efficienza notevole, con un consumo combinato di 6,7 l/100 km per la berlina e 6,8 l/100 km per la wagon. Questo equilibrio tra prestazioni e consumi rappresenta un grande vantaggio per gli automobilisti moderni.

Trazione integrale e capacità di traino

La trazione integrale della Skoda Octavia è attivata elettricamente attraverso una serie di sensori che monitorano costantemente le condizioni di guida. Questo sistema permette di ripartire la coppia fino al 50% sui due assi, garantendo una maggiore stabilità e sicurezza in diverse condizioni stradali. Inoltre, la capacità di traino delle versioni 4×4 arriva fino a 1.900 kg, rendendo la Skoda Octavia un’ottima scelta anche per chi ha bisogno di un veicolo versatile per il trasporto di carichi pesanti.

Allestimenti e personalizzazione

La nuova Skoda Octavia 4×4 è disponibile in vari allestimenti, tra cui Selection, Executive, Style e Sportline. Ogni allestimento offre diverse opzioni di Design Selection per gli interni, permettendo ai clienti di personalizzare il proprio veicolo secondo i propri gusti. La versione Sportline, in particolare, si distingue per i suoi interni sportivi, con sedili, volante e pedaliera dedicati, offrendo un’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

Conclusione

Con l’introduzione della nuova variante a trazione integrale, la Skoda Octavia si afferma come un modello versatile e performante, capace di soddisfare le esigenze di una clientela variegata. Che si tratti di prestazioni, comfort o capacità di carico, la Skoda Octavia 4×4 si propone come una delle scelte più interessanti nel panorama automobilistico attuale.