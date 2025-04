Introduzione al Slate EV

Il Slate EV rappresenta una novità nel panorama automobilistico americano, proponendo un pickup elettrico a un prezzo sorprendentemente basso. Con un costo che si aggira intorno ai 20.000 dollari, questo veicolo è stato progettato per attrarre una vasta gamma di consumatori, dai professionisti ai privati. La startup americana, sostenuta da Jeff Bezos, mira a rivoluzionare il mercato dei veicoli elettrici, rendendoli accessibili a tutti.

Caratteristiche tecniche del Slate EV

Il Slate EV si distingue per la sua costruzione minimalista, caratterizzata da una carrozzeria in plastica grezza e un design essenziale. Con una lunghezza di circa 4,52 metri e una capacità di carico di 650 kg, questo pickup è ideale per chi cerca un veicolo pratico e funzionale. La versione SUV offre un vano di carico di 962 dm3, mentre il cassone del pickup supera i 1.004 dm3. Inoltre, il veicolo è dotato di un vano anteriore per i cavi di ricarica, aumentando ulteriormente la sua praticità.

Opzioni di personalizzazione e accessori

Nonostante la sua natura essenziale, il Slate EV offre un ampio ventaglio di accessori per la personalizzazione. I clienti possono scegliere tra oltre 100 opzioni, tra cui sedili riscaldati, cerchi in lega e sistemi audio. La Casa automobilistica ha previsto un kit di accessori che consente di trasformare il pickup in un SUV tradizionale o in un SUV fastback, dando così la possibilità di adattare il veicolo alle proprie esigenze. Tuttavia, il montaggio degli accessori è a carico del cliente, una scelta che riflette l’approccio low-cost del progetto.

Prestazioni e autonomia

Il Slate EV è equipaggiato con un motore elettrico posteriore da 204 CV e offre due opzioni di batteria: una standard da 52,7 kWh con un’autonomia di circa 240 km e una opzionale da 84,3 kWh per un’autonomia di circa 386 km. La ricarica è compatibile con diverse modalità, inclusa la ricarica rapida fino a 120 kW, che consente di ricaricare il veicolo dal 20% all’80% in meno di 30 minuti. Questo rende il Slate EV una scelta pratica per chi ha bisogno di un veicolo elettrico per uso quotidiano.

Conclusione e disponibilità

Le prenotazioni per il Slate EV sono già aperte, con un deposito iniziale di 50 dollari. Le prime consegne sono previste per la fine del 2026, con vendita diretta al consumatore. Con il suo prezzo competitivo e le caratteristiche innovative, il Slate EV si propone come un’opzione interessante per chi cerca un pickup elettrico economico e versatile.