Le cose stanno andando per il verso giusto nel progetto di auto elettrica congiunto di Sony e Honda. L’accordo firmato in primavera è stato rapidamente seguito dalla creazione ufficiale della joint venture. Ora stiamo entrando nel vivo con le date e il sito di produzione.

Sony e Honda confermano la loro prima auto elettrica

Honda ha annunciato un investimento di 3,5 miliardi di dollari in collaborazione con LG Chem nello stabilimento di Fayette County (Ohio) per produrre batterie con una capacità di 40 GWh. Più 700 milioni per adattare lo stabilimento di assemblaggio all’elettrificazione. Sulla scia di questo importante investimento, sembra che le prime auto elettriche progettate da Sony e Honda saranno prodotte in questo stabilimento americano.

Le prime vetture saranno consegnate ai clienti americani nella primavera del 2026, dopo l’apertura degli ordini nel 2025. I clienti giapponesi saranno serviti nella seconda metà del 2026. E l’Europa? Sony e Honda ci stanno pensando, ma per il momento non è stato deciso nulla… In ogni caso, non sarà prima del 2027.

Abbiamo anche qualche dettaglio in più sul motivo per cui Sony ha deciso di entrare nel settore, anziché limitarsi a vendere fotocamere, schermi, processori o radar alle case automobilistiche. Con lo sviluppo della guida autonoma, Sony vede l’auto come un nuovo mezzo per promuovere i contenuti delle sue altre divisioni: cinema, videogiochi…

Vision S: Sony alla conquista del mondo dell’automobile?

L’auto raccoglie in sè le principali proposte e soluzioni tecnologiche sviluppate dal gigante giapponese nel campo dell’infotainment e della guida autonoma.

Il veicolo non vuole essere una base per lo sviluppo di una vettura di serie, come solitamente avviene con le concept car, bensì si tratta semplicemente di una vetrina tecnologica per la multinazionale.

Sony Vision S, interamente elettrica, viaggia ad una velocità massima di 240 km/h. Si tratta di una cinque porte lunga quasi 5 metri – con un passo (distanza tra le ruote) di 3 metri – nata grazie ad una collaborazione tra Sony, Magna Steyr, Nvidia, Continental, Bosch, ZF e Qualcomm. Il design è tremendamente attuale.

