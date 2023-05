La gamma di moto KTM continua ad ampliarsi di anno in anno per coprire più segmenti di mercato. Ma tra la 890 Duke roadster e la 890 Adventure trail bike, la Casa di Mattighoffen non offriva alcun modello stradale orientato al turismo sportivo, come invece accade per le sue moto di grossa cilindrata, come la 1290 Super Duke GT dal profilo molto sportivo.

La lacuna è stata ora colmata: la Casa austriaca ha presentato ufficialmente la 890 SMT, come promesso qualche settimana fa, mettendo fine alle indiscrezioni di vecchia data.

La serie è nata nel 2009, quando KTM decise di sviluppare una variante altrettanto vivace, ma leggermente più stradale, della sua grande supermotard 990 SM, la 990 SM-T. La SuperMotard Tourer, presentata come una moto divertente e dotata di protezione e comfort, è stata poi tolta dalla produzione nel 2014. Un decennio dopo, è tornata con la 890 SMT.

Sport Tourer KTM 890 SMT: caratteristiche, design, motori

La supermotard stradale si basa sul bicilindrico LC8c da 889 cc nella configurazione Adventure trail, che eroga 105 CV e 100 Nm di coppia. La SMT, invece, è molto più sportiva sotto tutti gli altri aspetti.

A cominciare dall’ergonomia, con una moto molto più snella, grazie all’adozione di un serbatoio più compatto da 15,8 litri e di una sella Supermoto monopezzo alta 860 mm. Il manubrio è regolabile in 6 posizioni e 30 mm. Il parabrezza e il mini-carena con doppio parafango aggiungono un po’ di protezione, per permettervi di scegliere tra l’attacco e la crociera.

La ciclistica si basa sul telaio a traliccio in tubi d’acciaio CrMo della Adventure, sempre con una geometria leggermente più chiusa per garantire maggiore agilità e vivacità. L’ammortizzatore posteriore è più angolato per adattarsi al nuovo forcellone più lungo.

Davanti, la sospensione è ancora affidata a una forcella rovesciata WP Apex da 43 mm completamente regolabile. La forcella ha un’escursione di 180 mm, così come l’ammortizzatore. Le ruote da 17 pollici sono dotate di pneumatici sportivi Michelin PowerGP.

La frenata è assicurata all’anteriore da due pinze radiali a 4 pistoncini e dischi da 320 mm. Al posteriore viene utilizzato un disco singolo da 260 mm e una pinza a doppio pistoncino.

