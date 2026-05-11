Spray rinfrescante Helan per pelle e capelli: soluzione analcolica e naturale

Una soluzione analcolica e naturale pensata per donare freschezza, idratazione e un profumo delicato a viso, corpo e capelli

Il spray rinfrescante de I Muschi di Helan è concepito come una fragrance-care priva di alcol, studiata per offrire una sensazione immediata di benessere su pelle e capelli. La formulazione combina acqua di Mirtillo bio e estratti di mirtillo e mora, ingredienti noti per le loro proprietà dermoprotettive e rivitalizzanti. Questo prodotto nasce per chi cerca un gesto quotidiano pratico che unisca profumazione, idratazione e delicatezza, adatto anche alle pelli più sensibili.

Oltre alla formula, sono disponibili condizioni di acquisto pensate per la comodità: spedizioni gratuite in ITA, AUT, FR, DE per ordini superiori a 50 € e consegna entro 24 h lavorative. È prevista anche l’opzione ritiro in punto vendita, che consente di pagare al ritiro senza uso immediato di carte online, ideale per chi preferisce un controllo diretto sul prodotto prima del pagamento.

Composizione e principi attivi

La soluzione si presenta come un spray analcolico arricchito con componenti funzionali: acqua di Vaccinum myrtillus da agricoltura biologica, estratti vegetali di Mirtillo e Mora, e estratto di tè con proprietà rivitalizzanti. La formula comprende inoltre zuccheri idratanti essenziali e Vitamina C, nota come potente booster antiossidante. Il prodotto vanta una composizione al 94% di origine naturale e mantiene un equilibrio delicato con pH ortodermico, pensato per rispettare la barriera cutanea.

Profilo di sicurezza e dichiarazioni

La Helan formula esclude ingredienti controversi: il prodotto è formulato senza parabeni, senza fenossietanolo, senza SLS e SLES, e senza EDTA e PEG. Lo spray è privo di gas propellenti, per una erogazione delicata e rispettosa della sensazione sulla pelle. Grazie a queste scelte, il trattamento risulta indicato per pelli delicate e sensibili, offrendo un tocco di freschezza senza aggressioni.

Indicazioni d’uso e formato

Utilizzare lo spray ogni volta che si avverte il bisogno di freschezza e idratazione: vaporizzare su viso, corpo o capelli e distribuire fino al completo assorbimento. Per un effetto rinvigorente extra è consigliabile conservare il flacone in frigorifero prima dell’uso. Il formato commercializzato è da 100 mL (prezzo equivalente 0,12 € / mL), codice prodotto 128MMA, pratico da portare con sé per ricariche di benessere durante la giornata.

Conservazione e suggerimenti pratici

Per preservare la fragranza e le proprietà funzionali è preferibile conservare il prodotto in luogo fresco e al riparo dalla luce diretta. Evitare il contatto con mucose e occhi; in caso di reazioni cutanee sospendere l’uso e consultare un professionista. Ricordiamo che il prodotto non contiene gas propellenti e che la sensazione rinfrescante può essere amplificata con la conservazione in frigorifero.

Ingredienti, allergeni e avvertenze

La formulazione completa (INCI) include: AQUA/WATER, PARFUM/FRAGRANCE, VACCINUM MYRTILLUS (BILBERRY) FRUIT WATER*, ERYTHRITOL, CAMELLIA SINENSIS (CHINESE TEA) LEAF EXTRACT, GLYCERIN, SODIUM CITRATE, MENTHYL LACTATE, RUBUS FRUTICOSUS (BLACKBERRY) LEAF EXTRACT, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, CAPRYLHYDROXAMIC ACID, ASCORBYL GLUCOSIDE, CITRIC ACID, BENZYL ALCOHOL, VACCINIUM MYRTILLUS (BILBERRY) FRUIT EXTRACT, MALTODEXTRIN, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, LINALOOL, LIMONENE, CITRONELLOL, GERANIOL, PINENE, ACETYL CEDRENE, AMYL CINNAMAL. Il simbolo * indica ingredienti da Agricoltura Biologica. I componenti aromatici conformi al Regolamento Europeo 2026/1545 sono segnalati tra gli allergeni sopra elencati.

Attenzione: le liste INCI vengono aggiornate regolarmente sul sito ufficiale di Helan; si raccomanda sempre di consultare l’elenco impresso sulla confezione prima dell’uso per verificare la compatibilità con le proprie esigenze personali. Questa avvertenza è importante per chi è soggetto a specifiche sensibilità o allergie.

Spedizioni e ritiro in negozio (click & collect)

La procedura per il ritiro in punto vendita è semplice e pensata per chi desidera flessibilità: 1) aggiungere i prodotti al carrello, modificare quantità o rimuovere articoli, senza bisogno di pagare con carta online; 2) selezionare il punto di ritiro più comodo tra quelli disponibili; 3) attendere la notifica via email che comunica la disponibilità del prodotto presso il rivenditore scelto, stampare o conservare la ricevuta sullo smartphone e recarsi in negozio per il pagamento e il ritiro. Questa opzione permette di controllare il prodotto dal vivo prima del pagamento.

Infine, ricordiamo che per ordini superiori a 50 € sono previste spedizioni gratuite in ITA, AUT, FR e DE, con consegna entro 24 h lavorative, una soluzione comoda per chi preferisce ricevere direttamente a casa senza rinunciare a rapidità e qualità del servizio.