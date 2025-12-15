Stellantis Pro One e Sic Europe: Obiettivo di 1000 Veicoli Entro il 2025

Stellantis Pro One ha raggiunto un traguardo significativo nel settore della mobilità commerciale, completando la consegna di oltre mille veicoli a Sic Europe, leader nel campo della logistica e del trasporto. Questa collaborazione, avviata con un accordo siglato a luglio, ha visto l’introduzione graduale di mezzi, con 600 veicoli già operativi nei primi mesi dell’anno e ulteriori 400 aggiunti successivamente.

Dettagli dell’accordo e dei veicoli forniti

Il contratto stipulato tra Stellantis Pro One e Sic Europe prevede la fornitura complessiva di 1.200 veicoli, tutti appartenenti al segmento large della gamma Stellantis. I modelli inclusi nella consegna sono il Fiat Ducato, l’Opel Movano, il Citroën Jumper e il Peugeot Boxer, tutti prodotti nello stabilimento di Atessa, in provincia di Chieti.

Questi veicoli sono stati appositamente configurati per soddisfare le esigenze operative di Sic Europe, un’azienda che gestisce un ampio portafoglio di servizi di logistica dell’ultimo miglio a livello nazionale e internazionale. La flotta di Sic Europe conta oltre 4.000 veicoli, inclusi mezzi elettrici e soluzioni a temperatura controllata per la distribuzione di prodotti sensibili, come alimenti e farmaci.

Verso una flotta più sostenibile

Uno degli obiettivi principali di Sic Europe è la transizione verso una flotta più sostenibile, con l’ambizione di convertire fino al 40% dei veicoli a modelli a zero emissioni nei prossimi anni. L’accordo con Stellantis Pro One rappresenta un passo cruciale in questo percorso, consentendo all’azienda di ottimizzare le operazioni e migliorare l’efficienza dei servizi offerti.

Impatti sul mercato e sul settore della logistica

L’intesa tra Stellantis Pro One e Sic Europe va oltre una mera fornitura di veicoli; evidenzia la crescente domanda nel settore della logistica urbana. La necessità di flotte dedicate ai servizi di delivery e di trasporto last mile è in costante espansione, richiedendo soluzioni sempre più innovative e sostenibili.

Stellantis Pro One, da parte sua, sta ampliando la propria presenza nel mercato dei veicoli commerciali tramite una strategia che enfatizza la modularità e la personalizzazione dei mezzi in base alle specifiche esigenze dei clienti. Questa approccio consente di affrontare le sfide di un settore in rapida evoluzione, dove i grandi operatori logistici devono adattarsi per mantenere tempistiche di consegna competitive e garantire un servizio di alta qualità.

Un futuro di crescita e innovazione

La partnership tra Stellantis Pro One e Sic Europe rappresenta un chiaro indicatore della direzione del mercato della logistica. L’integrazione di veicoli a basse emissioni e l’adozione di pratiche più sostenibili sono elementi chiave per le aziende che intendono mantenere la propria competitività. Con l’aumento dei flussi di merci e una crescente attenzione verso la sostenibilità, il settore è destinato a subire ulteriori trasformazioni.

L’accordo tra Stellantis Pro One e Sic Europe non solo segna un significativo successo commerciale, ma rappresenta anche un passo verso un futuro più sostenibile per la logistica e il trasporto. Le azioni intraprese oggi pongono le basi per una mobilità commerciale più efficiente e rispettosa dell’ambiente.